Xiaomi Mi 10 / 10 Pro pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Les derniers smartphones haut de gamme du constructeur chinois Xiaomi, les Mi 10 et Mi 10 Pro sont d’ores et dĂ©jĂ disponibles en prĂ©commande sur plusieurs sites de e-commerçants. Ils sont proposĂ©s respectivement Ă 799 € et 999 € avec une livraison gĂ©nĂ©ralement prĂ©vue Ă partir du 14 avril 2020.Â

💰Quels marchands proposent le Xiaomi Mi 10 et 10 Pro au meilleur prix ?

La plupart des enseignes françaises telles que Boulanger, Cdiscount, Darty / Fnac ou bien encore proposent les Xiaomi Mi 10 / 10 Pro Ă la vente. Le Xiaomi Mi 10 est affichĂ© Ă 799 € tandis que le Mi 10 Pro est Ă 999 €. Pas de disponibilitĂ© du cotĂ© d’Amazon France, mais cela ne devrait pas trop tarder.

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro sur Cdiscount

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro sur Darty

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro sur Fnac

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 10 sur Rue du Commerce

🎁Une paire d’Ă©couteurs sans fil True Wireless Earphones 2 offerte !

Pour tout achat d’un Mi 10 ou Mi 10 Pro effectuĂ© entre le 07/04/2020 et le 07/05/2020, Xiaomi vous offre des Ă©couteurs sans fil True Wireless Earphones 2 d’une valeur de 99.99 €. Pour profiter de l’offre, vous devrez attendre un minimum de 15 jours aprĂšs la date de votre achat pour enregistrer votre participation. Suivez ensuite les instructions prĂ©sentes dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre.

L’offre est valable seulement pour les achats effectuĂ©s chez les partenaires participants Ă l’opĂ©ration (hors Market places/vendeurs tiers) Ă savoir : Mi Store, mi.com, Fnac, Darty, Boulanger, Bouygues, SFR, et Cdiscount. Aussi, en cette pĂ©riode de crise sanitaire que traverse la France, pour chaque smartphone vendu, 50 € seront reversĂ©s pour chaque smartphone vendu Ă la fondation de recherche de l’Assistance Publique-HĂŽpitaux de Paris pour la lutte contre le COVID-19.

đŸ“±Les diffĂ©rences entre le Xiaomi Mi 10 et 10 Pro

Le Xiaomi Mi 10 est Ă©quipĂ© de l’excellent processeur Qualcomm Snapdragon 865, disposant de 8 coeurs Qualcomm Kryo 585 jusqu’à 2.84 GHz, et un GPU Adreno 650 couplĂ© Ă 8 Go mĂ©moire RAM. Sa mĂ©moire de stockage interne de 256 Go n’est pas amovible mais devrait largement suffire aux besoins de la plupart des utilisateurs.

On retrouve une batterie de 4 780 mAh, supportant la charge rapide 30W et la recharge sans fil 30W mais aussi compatible avec la charge inversĂ©e, permettant de recharger d’autres appareils en dĂ©placement. Le smartphone est Ă©galement parĂ© pour accueillir les futures frĂ©quences du rĂ©seau 5G et tourne sous Android 10 + MIUI 11. CotĂ© affichage, on est sur une superbe dalle de 6.67 pouces AMOLED de dĂ©finition 1080 x 2340 pixels avec protection Corning Gorilla Glass 5.

Le Xiaomi Mi 10 Pro, 200 € plus cher que son petit frĂšre embarque le mĂȘme processeur que le Mi 10 standard avec une capacitĂ© de stockage de 256 Go. On retrouve Ă©galement le mĂȘme Ă©cran, Ă savoir une dalle AMOLED FullHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Sa batterie est d’une capacitĂ© de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 45W et une charge sans fil Ă 30W ainsi qu’une compatibilitĂ© avec la recharge sans fil inversĂ©e 10W permettant de recharger des accessoires en les dĂ©posant sur le dos en verre.

Le Xiaomi Mi 10 Pro tire son Ă©pingle du jeu grĂące Ă son quadruple capteur photo composĂ© d’un module principal de 108 mĂ©gapixels, un capteur grand angle et deux tĂ©lĂ©objectifs. Sans surprise, l’appareil photo du Mi 10 est moins complet mais il est quand mĂȘme dotĂ© du fameux capteur 108 mĂ©gapixels conçu en partenariat avec Samsung.