OnePlus 8 et 8 Pro : la bêta d’Android 11 est disponible, comment l’installer

Les OnePlus 8 et 8 Pro reçoivent Android 11 en bêta. Si vous possédez l’un des deux modèles, vous êtes parmi les privilégiés qui ont la possibilité de tester la prochaine version d’Android 11 avant tout le monde. On vous dit où télécharger la ROM et comment l’installer dès maintenant.

Après les préversions pour développeurs, Google a lancé la première bêta d’Android 11 cette semaine qui nous offre un premier aperçu des nouveautés que propose l’OS. Comme d’habitude, les Google Pixel étaient les premiers à pouvoir en profiter, mais pas pour très longtemps. OnePlus a publié il y a quelques heures les liens pour télécharger et installer la ROM sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Mais il s’agit d’une version anticipée de l’OS qui pourrait vous exposer à une série de bugs.

Il est certainement excitant de pouvoir profiter d’Android 11 et d’expérimenter les nouvelles fonctionnalités, mais les bêtas sont destinées uniquement aux développeurs d’applications et aux utilisateurs avancés. Pour le reste, la décision la plus sage consiste à patienter jusqu’à l’arrivée de la version finale.

OnePlus 8 et 8 Pro : comment installer Android 11 bêta

Nous ne recommandons donc pas de flasher cette ROM si vous avez peu ou pas d’expérience dans le développement d’application ou le flashage de ROM au risque d’endommager votre smartphone. Et si vous prévoyez toujours utiliser votre OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro au quotidien, des bugs pourraient être un handicapant pour vous. Voici la liste des problèmes présentés par le constructeur :

Toutes vos données seront effacées lors du flashage de la ROM

Le déverrouillage facial n’est pas disponible

Google Assistant ne fonctionne pas

Les appels vidéo ne fonctionnent pas

L’interface utilisateur n’est pas encore au point dans certaines parties du système

Certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme prévu

Problèmes de stabilité générale du système

Si malgré cela vous prenez le risque de procéder à l’installation d’Android 11 sur votre OnePlus 8 ou 8 Pro, voici comment procéder. Avant de continuer, assurez-vous de disposer de 30% d’autonomie minimum et de 3 Go d’espace de stockage libre.

Rendez-vous sur cette page du forum OnePlus pour télécharger la ROM correspondant au OnePlus 8 ou au OnePlus 8 Pro

Copiez le package de mise à niveau sur le stockage du smartphone

Allez dans Paramètres > Système > Mises à jour du système

Cliquez ensuite sur l’icône en haut à droite puis sur Mise à niveau locale > Cliquez sur le zip d’installation correspondant à votre modèle > Mise à jour > Mise à jour du système terminée à 100%.

Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur Redémarrer.

Voilà, vous avez désormais Android 11 en bêta sur votre OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro. Il s’agit ici de la première bêta. De nouvelles versions plus stables seront publiées dans les prochaines semaines.