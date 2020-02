Android 11 : la première beta est déjà disponible, comment l’installer

Android 11 est déjà disponible en version beta. Plusieurs mois avant le lancement en version finale, Google vient de lancer la première Developer Preview à destination des Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a et des Pixel 4. On vous explique comment télécharger et installer la mise à jour sur votre smartphone.

Avec un peu d’avance sur son calendrier habituel, Google a déployé la première beta d’Android 11, la onzième itération de son OS mobile. Sans surprise, cette première version test est réservée aux smartphones de Google, les Pixel. La première bêta d’Android 11 est donc disponible dès maintenant pour les Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 et Pixel 4 XL. Malheureusement, la première génération de Pixel n’est pas concernée.

Comment installer Android 11 sur votre smartphone ?

Avant de commencer, on vous conseille de sauvegarder les données de votre smartphone Android, dont vos SMS. De même, on rappellera qu’il s’agit d’une version test encore instable. Il est probable que vous rencontriez des bugs. De plus, vous ne recevrez pas de mises à jour mensuelles de sécurité tant que vous utiliserez une version beta.

Téléchargez et installez les outils ADB et Fastboot pour votre ordinateur

Rendez-vous sur le site officiel de Google avec votre ordinateur

Téléchargez l’image d’installation Android 11 qui correspond à votre smartphone. Dézippez ou décompressez le fichier.

Activez les Options pour les développeurs dans les menus de votre smartphone

Activez le débogage USB sur votre smartphone

Sur votre PC, rendez-vous dans C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\ et copiez tous les fichiers de l’archive dézippée dans le dossier platform-tools

Éteignez votre appareil Android et pressez les touches « Power » et « Volume+ » pendant 10 secondes simultanément pour passer en mode bootloader

Raccordez votre smartphone Android à votre PC à l’aide d’un câble USB

Sous Windows, maintenez la touche majuscule enfoncée puis faites un clic droit sur un espace vide à l’intérieur du dossier platform-tools et choisissez ouvrir une fenêtre de commandes ici*

Saisissez la commande suivante et cliquez sur Entrée

fastboot devices

Une suite de caractères va alors s’afficher sur votre écran. Vous pouvez passer à l’étape suivante en déverrouillant votre bootloader, à l’aide de la commande suivante :

fastboot flashing unlock

Double-cliquez sur le fichier flash-all.bat que vous avez copié dans votre dossier platform-tools

Votre smartphone va redémarrer

*Si vous êtes plutôt sur Mac ou encore Linux, ouvrez un terminal pour modifier les répertoires vers votre dossier platform-tools.

Cette méthode permet d’installer Android 11 manuellement. Si cette manœuvre vous rebute, on vous conseille d’attendre l’ouverture du programme beta public d’Android 11 d’ici le mois de mai 2020. Vous pourrez alors installer la mise à jour avec plus de facilité. Que pensez-vous de cette première beta ? On attend votre avis dans les commentaires.