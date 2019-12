Android : comment sauvegarder et restaurer vos SMS

Il existe des applications vraiment très pratiques qui permettent de sauvegarder vos SMS puis de les restaurer en cas de remise à zéro de son téléphone ou en cas de changement d’appareil. Pratique pour transférer vos anciens SMS vers un nouveau smartphone. Voyons ensemble comment les utiliser.

Beaucoup d’utilisateurs Android se sont un jour posés la question de savoir comment sauvegarder leurs SMS et comment les restaurer. C’est par exemple le cas lorsque vous changez de smartphone ou encore quand vous devez faire une réinitialisation en cas de problème. Eh bien, sachez qu’il n’y rien de plus simple et qu’il suffit pour cela de télécharger une des applications les plus célèbres d’Andoid : SMS Backup & Restore.

Cette application est à la fois simple d’utilisation et gratuite. Une version payante à 3,95€ existe, mais c’est juste pour enlever les publicités, toutes les fonctionnalités restant accessibles sur la version gratuite. L’application payante est principalement là pour permettre de soutenir le développeur.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez télécharger l’application sur le Google Play Store :

Comment sauvegarder ses SMS avec SMS Backup & Restore ?

Une fois que vous avez lancé l’application, il suffit d’appuyer sur « Sauvegarder ». Nous vous avons prévenu que c’était simple comme bonjour !

, soit sauvegarder sur la mémoire du téléphone, soit sur la carte mémoire externe si vous en avez une. Nous vous conseillons de faire la sauvegarde sur la carte SD, car il sera plus facile de la transférer sur votre nouveau téléphone. Notez que les versions plus récentes de l’application proposent aussi de créer une sauvegarde sur différents services de stockage en ligne, notamment Google Drive (associé à votre compte Google), le très populaire Dropbox ou encore Onedrive de Microsoft.

. Vous allez pouvoir choisir un nom (celui de base c’est la date avec l’heure tout simplement), vous pourrez aussi choisir de sauvegarder vos MMS ainsi que les emojis envoyés, mais la sauvegarde sera plus lourde. Ensuite vous pouvez sélectionner de sauvegarder . Enfin vous pouvez choisir d’uploader ou non la sauvegarde, pour l’uploader il vous faudra l’Add-On mentionnée au début. Notez que les messages au format RCS (Rich Communication Services) ne peuvent encore être sauvegardés. Une fois que cela est fait, vous pouvez lancer la sauvegarde, elle sera plus ou moins longue en fonction du nombre de SMS. Après avoir fini la sauvegarde, vous aurez un message pour voir si tout s’est bien passé.

Comment restaurer ses SMS avec SMS Backup & Restore ?

Sauvegarder ses SMS c’est bien, les restaurer c’est mieux. Surtout quand il faut réinitialiser ou changer de smartphone. Il faut savoir que le fichier de sauvegarde des SMS se trouve dans /sdcard/SMSBackupRestore, une fois que vous avez récupéré le fichier, ouvrez l’application et faites « Restaurer ». Si votre archive de sauvegarde a été uploadée sur un service de stockage à distance, il vous suffira de choisir ce dernier parmi les options de récupération et de sélectionner votre sauvegarde de la même manière.

De là, l’application vous propose les sauvegardes les plus récentes. Il est également possible d’ aller chercher vous même la sauvegarde que vous voulez ou prendre celle qui a été uploadée.

que vous voulez ou prendre celle qui a été uploadée. Une fois que vous avez sélectionné la sauvegarde, vous pouvez choisir de restaurer les MMS ou non, et de restaurer toute la sauvegarde ou seulement à partir d’une date précise .

. Attention depuis Android 4.4 l’application a besoin d’être l’application par défaut des SMS , il vous suffira d’appuyer sur oui, et une fois la restauration terminée vous pourrez changer de nouveau l’application de SMS par défaut.

, il vous suffira d’appuyer sur oui, et une fois la restauration terminée vous pourrez changer de nouveau l’application de SMS par défaut. Maintenant la restauration se lance. Elle sera beaucoup plus longue que la sauvegarde, surtout si vous avez plusieurs milliers de SMS. Parfois cela peut prendre plusieurs dizaines de minutes : soyez donc patient. Comme pour la sauvegarde, vous aurez une pop-up pour vous avertir que c’est fini et voir si tout s’est bien passé.

Comment restaurer ses SMS sur un smartphone Xiaomi, OnePlus, Huawei et Samsung

Il est également possible d’utiliser des solutions provenant des constructeurs en voici quelques-uns :