Andor : Diego Luna évoque déjà la saison 2 de la série Star Wars, sortie à l’été 2024

Diego Luna, l'acteur principal de la série Star Wars Andor, a récemment évoqué la deuxième saison lors d'une interview avec The Hollywood Reporter. Cette entrevue a également été l’occasion pour lui de revenir sur l’énorme succès de la première saison.

Dans une interview avec The Hollywood Reported, Luna a fait part de ses réflexions sur le parcours de son personnage, l'intensité du tournage et ce que les fans peuvent attendre de la deuxième saison. Luna a notamment parlé de ses doutes initiaux concernant le succès de la première saison, déclarant : « J'ai toujours eu le sentiment que cette série ne verrait pas la lumière [du jour] jusqu'à ce qu'elle le fasse. Je n'arrêtais pas de me dire : ‘C'est trop parfait. Ça marche ».

Malgré ses réserves, la première saison a été un succès critique et la deuxième saison est par conséquent très attendue au tournant par les fans de l’univers Star Wars. Pour rappel, la deuxième saison d'Andor se déroulera quatre ans après les événements de la première saison et explorera le parcours de son personnage Cassian Andor pour devenir un héros rebelle.

La saison 2 d’Andor n’arrivera pas avant l’année prochaine

Ce qui est sûr, c’est que ceux qui ont aimé la saison 1 devraient adorer le deuxième volet. Luna a expliqué que son personnage est « tellement éloigné de l'endroit où nous l'avons laissé à la fin de la première saison. Il est en fait la personne à qui l'on peut faire confiance pour ce genre de mission ». Les fans peuvent s'attendre à voir plus de couches dans le personnage de Cassian Andor, y compris sa nature conflictuelle et contradictoire.

Cependant, Luna reconnaît que le succès de la première saison s'accompagne d'une grande pression pour les acteurs et l'équipe. « Ce qui s'est passé avec la première saison s'accompagne d'une grande responsabilité, et Tony Gillroy est le genre d'auteur qui ne nous laisse pas nous détendre et célébrer », a déclaré Luna. « Tony et toute son équipe ne lâchent rien. Ils apportent de plus en plus de défis dans le mélange, et structurellement, c'est différent. Je ne pense donc pas que nous soyons confiants ; je pense que nous en profitons simplement d'une manière que nous n'avions pas appréciée lors de la première saison ».

Heureusement, le tournage ne semble pas rencontrer les mêmes contraintes que pendant la pandémie, ce qui permet à l’atmosphère d’être beaucoup plus détendue sur le plateau. La saison 2 d'Andor sera lancée sur Disney+ en août 2024, et on a déjà hâte de la visionner.