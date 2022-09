Andor : les premiers avis sont tombés, la série Star Wars va révolutionner la saga

Alors que la série Andor sera disponible dès la semaine prochaine sur Disney+, l’embargo a été levé pour les journalistes qui peuvent enfin publier leurs impressions sur les quatre premiers épisodes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que tous semblent s’accorder pour dire que cette dernière va radicalement changer le ton des productions Star Wars sorties à ce jour.

Dès le départ, Andor s’est annoncé comme une série à part parmi les productions Star Wars. Pour commencer, à la différence de The Book of Bobba Fett ou plus récemment d’Obi-Wan Kenobi, celle-ci s’intéresse à un personnage, si ce n’est mineur, beaucoup plus discret dans l’univers de Georges Lucas, puisqu’il n’apparaît que dans le film spin-off Rogue One. Mais aussi, comme semblent le montrer les bandes-annonces, Cassian Andor ne semble pas être un personnage caricatural de la mythologie Star Wars.

Comprenez par là qu’il ne s’agira pas du héros grandiloquent qui s’en va sauver le péril de la veuve et de l’orphelin au péril de sa vie, mais plutôt d’un humain parmi tant d’autres prêt à tout pour survivre. « Cassian Andor est un protagoniste de Star Wars très, très différent. Louche. Un escroc. Un menteur. Et ça rend la série encore meilleure », écrit ainsi Alisha Grauso, journaliste chez Screenrant. Et beaucoup partagent son avis.

Andor ne sera pas une série Star Wars comme les autres

En effet, Disney ayant envoyé les quatre premiers épisodes de la série à divers médias et l’embargo étant désormais levé, les journalistes peuvent enfin donner leurs premières impressions. À première vue, tous s’accordent pour dire que la série est très différente de ce que l’univers Star Wars nous a offert jusqu’à présent. De fait, celle-ci se rapprochera plutôt du ton de Rogue One, qui a vu apparaître le personnage de Cassian Andor.

« Si vous aimez Rogue One pour toutes les raisons pour lesquelles il n’était pas un film Star Wars typique, alors vous aimerez probablement Andor pour les mêmes raisons », assure Stephen Libbey. De son côté, Josh Weiss qualifie « projet Star Wars le plus mature et le plus nuancé réalisé jusqu’à présent : intelligemment écrit, magnifiquement tourné et joué avec confiance ». Une chose est certaine : Andor sera une grande (et visiblement bonne) surprise.