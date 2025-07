Cet ancien modèle d’iPad revient à moins de 200 € pour les soldes d’été

Vous êtes à la recherche d'un iPad pas cher à l'occasion des soldes d'été ? Jusqu'à la fin de l'événement commercial, l'enseigne Leclerc vous permet d'avoir un ancien modèle de la tablette Apple pour moins de 200 euros seulement.

Dans le cadre de la dernière démarque des soldes d'été 2025, Leclerc a décidé de brader un ancien modèle d'iPad de la marque Apple. Disponible dans un coloris argent, l'iPad de 9e génération incluant 64 Go de stockage revient à exactement 199 euros au lieu de 299 euros.

Afin d'obtenir les 100 euros de réduction, il est nécessaire d'être titulaire de la carte de fidélité puisque la remise en question sera versée directement sur la cagnotte du compte client. Pour information, l'iPad vendu par l'enseigne Leclerc bénéficie d'une garantie de deux ans et est éligible à la livraison gratuite en magasin.

Sorti au cours de l'année 2021, l'Apple iPad lié à l'offre Leclerc possède un écran Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 10 pouces avec technologie IPS, une définition de 2160 x 1620 pixels, une résolution de 264 pixels par pouce, un affichage True Tone et une luminosité de 500 nits.

La tablette de la firme de Cupertino est aussi dotée d'une puce A13 Bionic avec Neural Engine, d'une mémoire mémoire vive de 2 Go de RAM et du système d'exploitation iPadOS 15. On retrouve également un appareil photo arrière grand-angle de 8 MP, une caméra avant ultra grand-angle de 12 MP avec cadre centré, le Touch ID pour l’authentification sécurisée et une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh. Enfin, l'iPad est accompagné d'un câble USB-C vers Lightning et d'un adaptateur secteur USB‑C de 20 W.