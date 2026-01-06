AMD nargue Intel au CES 2026 : voici le processeur Ryzen 9850X3D, le nouveau monstre du gaming

AMD a profité du CES 2026 pour faire plusieurs révélations. Aux côtés de processeurs mobiles optimisés pour l’IA et la productivité, elle a levé le voile sur un nouveau CPU taillé pour le jeu vidéo : le Ryzen 9850X3D. Et ce n’est pas n’importe quel composant : elle le présente comme le « processeur gaming le plus rapide au monde ».

À l’occasion de l’édition 2026 du CES (pour Consumer Electronics Show), l’un des plus grands événements high tech annuels, AMD n’a pas été avare en révélations. L’entreprise a dévoilé plusieurs nouveautés : elle a renouvelé son catalogue de processeurs mobiles avec sa gamme 400 et ses puces APU Max+ optimisés pour l’IA et la productivité.

Mais AMD n’a pas oublié les PC de bureau : la marque a profité de l’événement pour faire la lumière sur son nouveau CPU Ryzen 9850X3D qu’elle revendique comme « le processeur gaming le plus rapide au monde », selon nos confrères de Neowin.

AMD présente le « processeur gaming le plus rapide au monde »

Pour appuyer ses dires, l’entreprise a partagé des benchmarks de performances de son nouveau processeur Ryzen conçu pour le jeu vidéo. Les CPU X3D d’AMD se sont déjà illustrés du fait de leurs performances impressionnantes reposant sur leur quantité de cache L3 empilé. Grâce à cette structure unique, le processeur gagne en réactivité et les jeux en fluidité – à condition que l’OS sache exploiter correctement son plein potentiel.

Par rapport à son prédécesseur, le Ryzen 9800X3D, le nouveau CPU d’AMD affiche une fréquence de pointe de 5,6 GHz (contre 5,2 GHz). Si sa fréquence de base reste pour l’instant secrète, AMD promet que le Ryzen 9850X3D dépasse de 27 % (maximum et en moyenne) les performances gaming de l’Intel Core Ultra 9 285K, le modèle phare de la concurrence.

Les tests montrent qu’il profite d’une avance très confortable sur des jeux très gourmands vis-à-vis du CPU, comme Baldur’s Gate 3, Counter-Strike 2, ou encore Hogwarts Legacy pour ne citer qu’eux. Pour coller au plus près des conditions les plus répandues, les tests ont été effectués sous Windows 11 – régulièrement critiqué sur les performances en jeu. Pour le reste, le nouveau processeur Ryzen semble davantage être une version améliorée de son prédécesseur qu’une révolution, ses spécifications restant très similaires.

Mais le Ryzen 9850X3D n’est pas le meilleur sur tous les fronts. AMD reconnaît notamment la suprématie du CPU d’Intel dans V-Ray, une application de rendu et de visualisation CPU. Mis à part ce domaine, il se positionne comme un sérieux adversaire face à l’Intel Core Ultra 9 285K. Le Ryzen 9850X3D devrait être disponible dès le premier trimestre 2026.