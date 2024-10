Le nouvel iPad mini est enfin là et c’est le produit avec Apple Intelligence le moins cher

Après des semaines de fuites et d’attente, Apple officialise enfin l’arrivée d’un nouvel iPad mini. Cette septième génération débarque trois ans après la précédente. Depuis, Apple a apporté de nombreuses améliorations à ses plus grandes tablettes, que ce soit l’iPad, l’iPad Air ou l’iPad Pro. Quelles sont celles dont profitera l’iPad mini 7e génération ? Nous vous disons tout !

En 2021, Apple lançait la sixième génération de l’iPad mini, sa plus petite tablette dont la taille d’écran avait été agrandie pour l’occasion, passant du traditionnel 7,9 pouces à 8,3 pouces. Nouveau processeur, nouveau design (plus proche des iPad Air), compatible USB-C et 5G, lecteur d’empreinte digitale sur le côté, l’iPad mini avait tout pour plaire… à l’époque. Mais, l’eau a coulé sous les ponts depuis.

En trois ans, les tablettes d’Apple ont largement évolué. Les iPad Pro et iPad Air tournent maintenant avec des processeurs de PC. En outre, le dernier iPad Pro embarque un écran OLED avec une option nanotexturée très qualitative et une encoche et . Dans ce catalogue, l’iPad mini fait donc grise mine. Mais de nombreuses rumeurs ont annoncé un renouvellement de ce produit en 2024. Et cela se confirme enfin aujourd’hui.

À l'extérieur, le nouvel iPad mini n'apporte rien

Voici donc l’iPad mini 7e génération, aussi appelé iPad mini 2024 ou iPad mini A17 Pro. Il s’agit de la septième mouture de la plus petite tablette d’Apple, avec des changements qui concernent avant tout l’intérieur du produit, plutôt que l’extérieur. En effet, ce nouvel iPad mini reprend à l’identique le châssis de son prédécesseur. Les dimensions ne changent pas ni le poids. La coque en aluminium est de retour. Et le lecteur d’empreinte digitale est toujours caché dans le bouton de mise en marche, sur la tranche.

Vous retrouvez également le même écran Liquid Retina Display de 8,3 pouces, doté de la même définition et la même résolution (326 pixels par pouce). Toujours à l’extérieur, les modules photo sont repris à l’identique. Un capteur FaceTime de 12 mégapixels en façade et un autre capteur photo de 12 mégapixels au dos. Les deux haut-parleurs et le double microphone sont également de retour. C’est donc bien à l’intérieur du châssis qu’il faut trouver les vrais changements.

À l'intérieur, le nouvel iPad mini ressemble à un iPhone 15 Pro

À commencer par le SoC : l’A15 Bionic est remplacé par l’A17 Pro que vous retrouvez dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. L’objectif d’Apple est ici très clair : offrir à l’iPad mini la configuration minimale nécessaire à la prise en charge d’Apple Intelligence. Et l’A17 Pro est l’un des trois SoC d’Apple capable de faire tourner cette fonctionnalité, avec l’A18 et l’A18 Pro que vous retrouvez dans les iPhone de 2024.

Deuxième changement important à relever, Apple a modifié les paliers de stockage de l’iPad mini. Le palier à 64 Go est supprimé, le palier à 128 Go devenant la nouvelle porte d’entrée. Et Apple ajoute un nouveau palier à 512 Go. D’autres petits changements sont à relever sur la fiche technique. Le modem WiFi a été mis à jour. Le Bluetooth passe en version 5.3. Le lecteur de carte SIM est supprimé : l’iPad mini n’est plus que compatible eSIM. Enfin, la compatible Apple Pencil est étendue jusqu’au Pencil Pro.

Voici un récapitulatif des principales caractéristiques techniques de l’iPad mini 7e génération :

Écran Liquid Retina Display de 8,3 pouces

Processeur Apple A17 Pro

De 128 Go à 512 Go de stockage

de stockage Capteur photo principal 12 mégapixels

Capteur Facetime 12 mégapixels

Compatible WiFi 6E, Bluetooth 5.3 et eSIM en option

Compatible Apple Pencil Pro

L'iPad mini est le produit compatible avec Apple Intelligence le moins cher

Inflation aidant, le prix de l’iPad mini 7e génération augmente, évidemment. La tablette est proposée 609 euros dans sa plus simple configuration. Comptez ensuite 130 euros pour passer à 256 Go de stockage et 380 euros pour passer à 512 Go de stockage. L'option 5G est proposée à 170 euros. Soit l'iPad mini 7e génération 5G 512 Go à… 1159 euros. C'est toujours moins cher qu'un iPhone 16 Plus ! Les Pencil USB-C (90 euros), Pencil Pro (150 euros) et Smart Cover (70 euros) sont évidemment en option. Voici le détail des prix :

iPad mini WiFi 128 Go : 609 euros

iPad mini WiFi 256 Go : 739 euros

iPad mini WiFi 512 Go : 989 euros

iPad mini WiFi+5G 128 Go : 779 euros

iPad mini WiFi+5G 256 Go : 909 euros

iPad mini WiFi+5G 512 Go : 1159 euros

La tablette est d'ores et déjà en précommande. Elle sera disponible le 23 octobre 2024 dans toutes les bonnes crèmeries (dont l'Apple Store).