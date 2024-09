Amazon Music : la formule Unlimited est gratuite durant 4 mois

Jusqu'au 10 octobre 2024 à 17 heures, les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier de 4 mois gratuits au service de streaming musical du site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez certainement, Amazon a dévoilé les deux dates officielles des Jours Flash Prime 2024. Il s'agira du mardi 8 octobre et du mercredi 9 octobre prochains. L'événement commercial durera donc pendant 48 heures.

À cette occasion, les nouveaux clients Amazon Music Unlimited titulaires d'un compte Prime et résidant en France métropolitaine peuvent essayer la plateforme musicale de streaming durant une période de 4 mois. En revanche, celles et ceux qui n'ont pas Amazon Prime ont aussi l'occasion de tester gratuitement Amazon Music Unlimited, mais au cours d'une durée de 3 mois.

Au terme de l'offre d'essai, un prélèvement mensuel de 10,99 euros associé à l'abonnement individuel sera effectué. Par contre, l'abonnement pourra être annulé à tout moment et sans frais car il s'agit d'une offre sans engagement. Pour rappel, Amazon avait augmenté le prix de son service il y a un an. Avant la hausse tarifaire, le prix de Music Unlimited était de 9,99 euros par mois.

Pour en revenir à Amazon Music Unlimited, c'est un service d’abonnement de musique premium, proposant 100 millions de titres en HD et des millions de titres en Ultra HD. La plateforme dispose d'un catalogue de contenus Audio spatial mastérisés en Dolby Atmos et 360 Reality Audio grâce à l’application Amazon Music sur Android, iOS, Tablette Fire (avec Fire OS 6 et versions ultérieures), Fire TV, y compris certains appareils de streaming, smart TV et haut-parleurs intelligents.