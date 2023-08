Amazon Music : le prix des abonnements augmente, la note devient salée

Amazon a décidé d’augmenter le prix de ses abonnements musicaux, et même les abonnés d'Amazon Prime ne sont pas épargnés par la hausse des tarifs du service Amazon Music Unlimited. Voici les nouveaux prix en vigueur.

Amazon Music Unlimited est le dernier service de musique en continu à devenir plus cher. L'entreprise a annoncé qu'elle augmentait les prix d'Amazon Music Unlimited pour certaines formules, y compris pour les personnes abonnées à Amazon Prime.

L’entreprise américaine s'aligne sur les autres augmentations de prix de Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer et YouTube Music Premium. Ces nouveaux tarifs s’appliquent immédiatement pour les nouveaux abonnés, mais les clients préexistants bénéficient d'une période de grâce jusqu'au 15 septembre avant qu'ils n'entrent en vigueur.

Quels tarifs pour les abonnements à Amazon Music Unlimited ?

L'entreprise a augmenté le prix de son service pour les abonnés Prime d'un euro, le faisant passer à 10,99 euros par mois, contre 9,99 euros précédemment. Cette augmentation fait suite à une hausse similaire qu'Amazon avait effectuée en janvier et qui avait porté le tarif pour les abonnés non Prime à 10,99 euros par mois. À l'époque, le tarif étudiant avait également augmenté d’un euro.

Amazon Music Unlimited n’est pas le seul abonnement concerné par ces hausses, puisqu’Amazon Music, la formule incluse avec Prime, voit également son prix augmenter. Celle-ci passe de 8,99 euros à 9,99 euros, et subit donc la même hausse que l’abonnement Unlimited. Pour rappel, ce dernier offre un accès illimité à plus de 100 millions de titres, mais également des fonctionnalités telles que l’écoute en HD ou l’audio spatial, qui a récemment été ajoutée au casque Sony WH-1000XM5. Vous profitez également d’une qualité sans perte, du Dolby Atmos et de la possibilité de lire n’importe quelle chanson sans avoir à utiliser la fonction shuffle.

De son côté, l’abonnement Unlimited Famille devient lui beaucoup plus cher, puisqu’il peut être partagé entre plusieurs personnes. Il faudra désormais débourser 17,99 euros, contre 14,99 euros précédemment.

Les augmentations de prix pour les services de streaming musical se sont multipliées dans l'ensemble du secteur au cours de l'année écoulée. Spotify a augmenté ses tarifs le mois dernier, tandis qu'Apple Music a vu les siens augmenter il y a un an.