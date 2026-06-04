Amazon génère désormais le produit de vos rêves par IA, mais vous ne pourrez jamais l’acheter

L'application Amazon propose à présent un outil bien curieux : un générateur d'image qui crée le produit que vous lui décrivez. Où est le problème ? Ces images renvoient ensuite vers des articles réels censés être similaire, mais qui, en réalité, ne le sont jamais vraiment.

Les géants de la tech veulent à tout prix vous faire croire que l'IA améliore tout et que vous pourrez plus vous en passer, épisode 56340. Amazon, sans grande surprise, est particulièrement friand de modèles de langages génératifs. La firme a d'ores et déjà licencié pas moins de 16 000 salariés qu'elle compte remplacer par une intelligence artificielle. Sur son site, celle-ci s'immisce partout. En 2024 apparaît Rufus, un assistant d'achat qui répond à toutes vos questions. L'année dernière, c'est au tour de la fonctionnalité Help Me Decide de vous aider à effectuer vos emplettes.

Mais Amazon sent que vous avez encore des difficultés à dépenser de l'argent sur son site et que vous avez besoin que l'on vous tienne encore un peu plus par la main. Et voilà qu'une nouvelle IA apparaît sur l'application mobile. Cette fois encore, il est question de vous aiguiller dans vos achats, en vous permettant de décrire précisément à Amazon ce que vous recherchez. L'IA génère alors une image précise de ce que vous voulez. Problème : l'article en question n'existe pas.

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Ce nouvel outil IA d'Amazon est vraiment étrange

En effet, il ne s'agit que d'une image générée par IA. Celle-ci évolue d'ailleurs au fur et à mesure que vous précisez votre description (tapez que la fourchette de vos rêves est en or, et la fourchette passera de l'argenté au doré). Mais cela ne signifie absolument pas que le produit est en vente sur le magasin. À la place, l'image redirige vers un produit supposément similaire. Vous trouverez peut-être votre fourchette en or, mais il faudra sûrement vous contenter d'une version en argent.

Mais alors, pour quoi faire ? Selon Amazon, l'outil permettra aux utilisateurs de mieux visualiser leur recherche, les aidant ainsi à faire leur choix parmi leur liste d'options. Une explication tout de même bien tordue qui, en plus de considérer les utilisateurs comme plus bêtes qu'ils ne le sont, risque forcément de générer de la frustration quand ceux-ci devront se contenter d'une version au rabais de ce que l'IA leur a présenté. Génial.