Amazon lance Rufus en France, son assistant d’achat pour guider vos choix

Amazon déploie son assistant Rufus en France, un outil intelligent capable de répondre aux questions des utilisateurs sur les produits. Disponible en version bêta, il offre une nouvelle manière de faire ses achats, guidée et intégrée directement à l’application Amazon.

Rufus, l’assistant virtuel d’Amazon alimenté par intelligence artificielle, arrive en France après son lancement aux États-Unis plus tôt dans l’année. Ce chatbot a pour mission d’accompagner les utilisateurs dans leur shopping sur le site de la marque en répondant à toutes sortes de questions sur les produits, en proposant des comparaisons et des recommandations personnalisées. Mais cet outil suscite déjà des interrogations, certains craignant qu’il privilégie des produits sponsorisés, comme ce fut le cas lors de son lancement américain en février 2024.

Déployé en version bêta, Rufus est accessible pour certains utilisateurs dans l’application mobile d’Amazon en France et sera progressivement étendu dans les semaines à venir. Cet assistant intègre des informations issues de son catalogue, des avis clients et du web. Il permet ainsi d'obtenir des réponses détaillées sur des produits spécifiques, de découvrir des suggestions adaptées à ses besoins, et même de comparer différents articles pour un achat en ligne plus intuitif.

L’IA Rufus d’Amazon guide les utilisateurs dans leurs recherches

Avec Rufus, Amazon élargit les possibilités d’achat en ligne en permettant aux utilisateurs de poser des questions sur leurs recherches et d’obtenir des recommandations personnalisées. Que ce soit pour découvrir les meilleurs articles pour un loisir, comme le jardinage, ou pour comparer des produits similaires, ce dernier est capable de fournir des informations utiles et adaptées à chaque situation. Les personnes peuvent poser des questions sur les types d’articles disponibles, comparer des options comme des produits de beauté ou des équipements de sport, et même obtenir des conseils pour des achats ciblés.

Depuis son lancement, Rufus encourage les retours des utilisateurs pour améliorer ses réponses. C’est notamment le cas de son option de notation pour indiquer si l’information est utile ou non. Accessible depuis l’icône en bas de l’application, l’outil peut être consulté tout au long du parcours d'achat. Amazon prévoit de l’affiner au fur et à mesure des retours pour offrir un service de plus en plus pertinent. Ce lancement en France s’inscrit dans une stratégie plus large de déploiement en Europe, l’IA étant également disponible en Allemagne, en Italie et en Espagne, après avoir fait ses débuts au Royaume-Uni en septembre.