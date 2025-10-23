“Aide-moi à choisir” : l’IA d’Amazon vous explique quel produit vous devez acheter, et pourquoi

Amazon lance une IA qui recommande à l'utilisateur quel produit acheter entre plusieurs références, en se basant sur l'historique des articles consultés.

Amazon multiplie les outils d'IA intégrés directement au sein de l'expérience d'achat des consommateurs. On connaissait son assistant Rufus, capable de répondre à des questions sur un produit spécifique. Et voilà que le géant du commerce en ligne annonce une nouvelle fonction, Help Me Decide (Aide-moi à choisir), qui donne des recommandations sur le produit à acheter entre une sélection de plusieurs articles similaires que l'utilisateur a consultés.

Le bouton « Aide-moi à choisir » apparaîtra en haut de la page lorsqu'on s'est rendu sur plusieurs pages de produits de la même catégorie, sans avoir réalisé d'achat. Le système estimera alors qu'on est indécis quant à l'article qu'il nous faut et nous proposera son aide pour trouver celui qui correspond le mieux à nos besoins et à notre budget. Cette option sera aussi disponible en sélectionnant « Continuer mes achats » sur la page d'accueil pour reprendre ses recherches.

Amazon veut nous faire gagner du temps (et nous pousser à l'achat) en comparant les produits à notre place

“D'un simple clic, « Aide-moi à choisir » analyse votre navigation, vos recherches, votre historique d'achats et vos préférences pour vous recommander le produit idéal”, explique Amazon. L'IA ne se contente pas de mettre en avant un produit sans donner de précisions, elle motive ses choix. Elle peut par exemple décrire des fonctionnalités pertinentes, s'appuyer sur les avis des clients et justifier en quoi un produit correspond à vos achats et préférences précédents.

Si on n'est pas convaincu par la recommandation de l'IA d'Amazon, on a la possibilité de lui demander d'autres options. Elle va d'abord proposer l'article qui lui semble le meilleur pour votre profil, mais on peut aussi demander des produits moins chers, ou au contraire, plus haut de gamme.

« Aide-moi à choisir » a commencé à être déployé sur l'application Boutique Amazon sur iOS et Android, ainsi que sur la version pour navigateur web mobile, mais seulement aux États-Unis. Pour Rufus, il avait fallu attendre environ huit mois entre la sortie outre-Atlantique et française.