Galaxy Z Fold 5 : Amazon casse le prix du smartphone pliable Samsung

Le Galaxy Z Fold 5 fait l'objet d'une offre intéressante sur le site Amazon. Le smartphone pliable de la marque Samsung bénéficie en effet d'une remise totale de près de 800 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce deal consacré au domaine de la téléphonie, Amazon a décidé de casser le prix d'un smartphone pliable conçu par Samsung. Disponible dans sa version 512 Go et son coloris blanc crème, le Galaxy Z Fold 5 est à 1449 euros au lieu de 2039 euros. La remise de 590 euros s'effectue en deux fois : une première réduction de 26% de la part d'Amazon et une autre réduction de 50 euros grâce à un case à cocher sur la fiche produit.

En plus de la réduction de près de 600 euros, sachez que le Z Fold 5 est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien téléphone. Afin d'en profiter, il suffit de se rendre à cette adresse, de remplir un formulaire et de choisir l'item “150€ bonus reprise Galaxy S23|S23+|S23 Ultra – achat du 10/10/2023 au 15/11/2023”. Au total, le Galaxy Z Fold 5 fourni avec un chargeur secteur vous reviendra au prix de 1299 euros.

Sorti en même temps que le Galaxy Z Flip 5 au cours de l'été 2023, le Galaxy Z Fold 5 est un smartphone qui dispose de deux écrans : un écran interne AMOLED de 7,6 pouces avec une résolution de 2176 x 1812 pixels et un écran externe AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution de 2316 x 904 pixels.

Le téléphone pliable est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, du système d'exploitation mobile Android 13, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un triple capteur arrière de 50 + 12 + 12 MP, d'une caméra à selfies interne/externe de 4 MP et 10 MP, et d'une batterie de 4400 mAh avec la charge à 25 W.