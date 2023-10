Ce smartphone OnePlus est à prix cassé chez Amazon !

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer un smartphone de la marque OnePlus à un prix très intéressant. En ce moment, le OnePlus 8T disponible dans sa version 12/256 Go est à moins de 270 euros seulement.

Pour ce nouveau deal consacré au domaine de la téléphonie, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où un smartphone OnePlus fait l'objet d'une offre promotionnelle assez attractive.

En ce moment, le OnePlus 8T proposé dans un coloris vert et incluant 12 Go de RAM est vendu par le célèbre site e-commerce au prix de 269,99 euros au lieu de 579 euros ; soit 300 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la remise. Pour information, l'appareil bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie de deux ans et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

À propos de ses principales caractéristiques, le OnePlus 8T lié à l'offre Amazon est un smartphone équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 4500 mAh compatible Warp Charge, d'un espace de stockage de 256 Go et du système d'exploitation OxygenOS basé sur l'OS Android.

Concernant la photo, le téléphone est doté d'un quadruple capteur arrière de 48 + 16 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Si vous avez besoin de plus d’informations sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du OnePlus 8T.