Amazon casse à nouveau le prix des AirPods Pro, vite !

Profitez vite de ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir les AirPods Pro à prix cassé. En ce moment, les écouteurs sans fil de la marque Apple bénéficient d'une belle remise de près de 75 euros chez le géant de l'e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Poursuivons notre route des bonnes affaires sur des produits Apple. Après la Watch SE (GPS + Cellular) chez Cdiscount, place à des célèbres écouteurs sans fil de la firme de Cupertino sur la version française d'Amazon.

Actuellement, les Apple AirPods Pro sont à exactement 205 euros au lieu de 279 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 74 euros de la part du site e-commerce. Pour information, les frais de port pour une réception à domicile ou en point relais sont offerts et les clients du service Prime ont la possibilité de payer le produit en quatre fois sans frais par carte bancaire.

En ce qui concerne les points forts des écouteurs, les AirPods Pro qui sont livrés avec trois tailles d’embouts fuselés en silicone disposent de la technologie de réduction active du bruit et du mode Transparence. Les écouteurs résistent à l’eau et à la transpiration et embarquent plus de 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil fourni. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à article associé au test des Apple AirPods Pro.