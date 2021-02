AirPods Pro : grosse chute de prix sur les écouteurs sans fil d’Apple, vite !

Les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple font l'objet d'une grosse réduction sur le site Cdiscount. Alors qu'on les trouve généralement à 279 €, il sont affichés à 212 € sur le site du marchand. Ce n'est pas tout, un code promo permet de les avoir encore moins chers !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez vous équiper des écouteurs sans fil intra-auriculaires d'Apple, les AirPods Pro, vous pouvez profiter de ce bon plan Cdiscount qui permet de les avoir à un très bon prix. Commercialisés à 279 euros, ils font l'objet d'une première réduction permettant de les avoir à 212 euros, soit 67 euros de moins. Ensuite, le code promo 10EUROS donne droit à 10 euros de remise immédiate supplémentaire. Vous devez le renseigner dans le champs prévu à cet effet, après avoir ajouté les AirPods Pro à votre panier. Au final, les écouteurs d'Apple reviennent donc à 212 euros. Ne tardez pas trop si vous voulez en profiter puisque le code promo peut expirer à tout moment !

Les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple viennent avec trois embouts en silicone souple de tailles variables. Vous pouvez ainsi trouver aisément trouver la bonne mesure s’adaptant au mieux à vos oreilles. Ils intègrent la technologie de réduction active du bruit qui permet d'offrir un son des plus immersif. De la partie également, le mode Transparence qui vous donne la possibilité d'entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure.

LEs AirPods Pro d'Apple sont également conçus pour résister à la transpiration et la poussière. Ils sont en effet certifiés IPX4. Ils offrent une excellente autonomie puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à plus de 5 heures en écoute grâce au boîtier de charge sans fil. Tout comme les AirPods 2, les AirPods Pro se connectent comme par magie à votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prêts à être utilisés dès leur sortie du boîtier.

Si vous voulez en savoir davantage à leur sujet, on vous invite à découvrir notre avis et test AirPods Pro. Enfin si vous n'êtes pas convaincu par ces écouteurs, nous avons un guide sur les meilleures alternatives aux Airpods d'Apple, peut-être y trouverez-vous ceux le plus adaptés à votre budget et vos besoins.