AirPods Pro 3 : on a trouvé la meilleure offre des soldes sur les écouteurs Apple !

Apple vend très bien ses AirPods Pro 3. Du coup, la marque à la pomme n’a pas besoin de faire de grosses promotions pour les vendre. Et pour cause, ce sont les meilleurs écouteurs jamais créés par le géant californien. Alors nous avons fouillé internet pour vous trouver la meilleure baisse de prix du moment.

Sortie il y a quelques mois seulement, la troisième génération d’AirPods Pro a apporté de grosses améliorations, notamment au niveau de la qualité sonore mais aussi pour la réduction de bruit active qui est deux fois plus efficace que sur les AirPods Pro 2.

Normalement, pour pouvoir vous les offrir, vous devez débourser 249 euros, soit le prix de vente conseillé par Apple. Mais pendant les soldes, c’est sur Cdiscount que vous les trouverez les moins chers. En effet, ils sont affichés de base à 240 euros. Et si vous ajoutez le code promo 15DES129, le prix tombe à seulement 225 euros. C’est bien simple, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. En plus, les AirPods Pro 3 sont vendus et expédiés par Cdiscount et la livraison est gratuite.

Soldes : pour trouver des AirPods Pro 3 pas chers, c’est sur Cdiscount

Il aura fallu attendre trois ans pour enfin avoir la troisième génération d’AirPods Pro. Sortis en septembre dernier, en même temps que les iPhone 17, les meilleurs écouteurs de la marque à la pomme apportent leur lot de nouveautés et améliorations.

La nouveauté la plus visible, c’est bien évidemment l’apparition d’un capteur de fréquence cardiaque. Vous n’aurez donc plus besoin de porter une Apple Watch pour suivre votre fréquence cardiaque et vos calories brûlées pendant une séance de sport. Pour obtenir des données affinées et fiabilisées, le géant américain utilise la puissance de l’intelligence artificielle en temps réel. Et si vous le souhaitez, un assistant vocal peut vous accompagner pendant vos exercices pour vous guider et réussir à atteindre vos objectifs.

Au rayon des grosses améliorations, on retrouve la réduction de bruit active qui s’avère deux fois plus efficace sur cette génération que sur les AirPods Pro 2. La qualité audio a aussi fait un bond grâce à une nouvelle architecture acoustique qui offre des basses plus riches et une scène sonore plus large. Enfin, le design a été repensé pour plus de confort et un meilleur maintien global.

L’autre nouvelle fonctionnalité va vous permettre de comprendre et parler n’importe quelle langue en temps réel. En effet, les AirPods Pro 3 proposent de la traduction et interprétation vocale instantanée. C’est bluffant et très utile en voyage.

Dernier point, l’autonomie atteint jusqu'à 8 heures d’utilisation en une charge avec réduction de bruit active et jusqu’à 10 heures sans. En ajoutant les recharges possibles avec la batterie du boîtier, vous obtenez une autonomie totale de 24 heures.