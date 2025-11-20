Les AirPods 4 passent à petit prix pour le Black Friday, profitez-en !

Vous souhaitez vous offrir des écouteurs de la marque à la pomme et attendez une baisse de prix pour craquer ? Le Black Friday débute sur Amazon et le géant du e-commerce brade les AirPods 4. Vous pouvez ainsi vous les offrir à 119 € au lieu de 149 €. C’est un excellent prix ! Si vous préférez le modèle avec la réduction de bruit active, Cdiscount vous les propose à 164 € seulement. On vous explique tout !

La période tant attendue des amateurs de bons plans est enfin là. Le Black Friday est de retour et commence déjà fort avec des promotions exceptionnelles. Durant cette courte période, comme d’autres sites de e-commerce, Amazon casse le prix de nombreux produits high-tech, et les écouteurs d’Apple n’y échappent. Vous pouvez actuellement vous offrir les AirPods 4 à prix sacrifié.

Normalement en vente à 149 €, ces écouteurs sans fil sont à seulement 119 € sur Amazon. Et si vous vous souhaitez la version avec la réduction de bruit active, c’est sur Cdiscount qu’il faut regarder. Grâce au code 15DES129, vous pouvez les obtenir à seulement 164 € alors qu’ils sont toujours en vente à 199 € sur le site officiel d’Apple.

Profitez Black Friday pour vous offrir ces AirPods 4 à petit prix !

Les AirPods 4 se déclinent en deux versions, avec ou sans réduction de bruit active. Vous pouvez donc vous les offrir dès 119 € seulement. Ce nouveau modèle a été repensé pour que vous puissiez profiter d’un confort optimal avec un meilleur maintien. Les tiges sont plus courtes, plus stables et, avec une simple pression, vous pouvez gérer votre musique et vos appels.

Ils embarquent une puce H2 qui permet de délivrer un audio de haut niveau. Le son est riche, précis et détaillé. Pour une immersion à 360 °, l’audio spatial dispose du suivi dynamique des mouvements de la tête.

Les AirPods 4 sont par ailleurs certifiés IP54, ce qui leur garantie une résistance à la pluie comme à la transpiration. C’est un atout appréciable pour les personnes qui utilisent leurs écouteurs à l’extérieur ou pour les séances de sport.

Enfin, l’autonomie reste solide puisque vous profitez d’une écoute qui peut atteindre les 5 heures d’affilée, et jusqu’à 30 heures en comptant les recharges assurées par le boîtier.

