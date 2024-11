AirPods Pro 2 en promo : les écouteurs Apple sont à prix cassé avant Noël

Les AirPods Pro 2 avec USB-C font l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon. En ce moment, les écouteurs sans fil d'Apple bénéficient d'une réduction de près de 30 % de la part du fameux site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette période du Black Friday 2024 et à un mois de Noël, Amazon a décidé de casser le prix des AirPods Pro 2 avec port USB-C. Affichés au tarif conseillé de 279 euros, les écouteurs sans fil Apple sont à 199 euros grâce à une remise immédiate de 29 % de la part du site marchand. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lire aussi – les offres incontournables du Black Friday Amazon 2024

Arrivé en même temps que les iPhone 15, le modèle 2023 des AirPods Pro de deuxième génération dispose de la puce Apple H2, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Les écouteurs Apple avec USB-C embarquent également deux micros beamforming, l'accéléromètre, l'audio spatial et diverses commandes.

À propos de l'autonomie, les Apple AirPods Pro 2 peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 30 heures grâce à l'étui de chargement fourni. Enfin, les écouteurs de la firme de Cupertino sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau grâce à l'indice de protection IP54.