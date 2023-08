Les AirPods USB-C arriveront en même temps que les iPhone 15, ça se confirme

Apple pourrait profiter de l'événement iPhone 15 du 12 septembre pour lancer une nouvelle version des AirPods, dont l'étui de recharge pourrait passer du Lightning à l'USB-C.

Apple a annoncé qu'elle tiendrait sa prochaine Keynote le 12 septembre prochain, et ce sera l’occasion pour l’entreprise de présenter ses quatre nouveaux smartphones haut de gamme, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Ultra (Pro Max ?). L’entreprise compte également lever le voile sur de nouvelles montres connectées Apple Watch Series 9, mais également sur une Apple Watch Ultra 2.

Ce n’est pas tout. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'un des produits les plus populaires d'Apple connaîtra quelques changements. D’après ses informations, Apple lancera également de nouveaux AirPods dotés d’un port USB-C, qui marqueront ainsi encore un peu plus l’abandon de la connectique propriétaire de l’entreprise, le port Lightning.

Les AirPods vont eux aussi abandonner le Lightning en septembre

Actuellement, Apple commercialise les AirPods (2e génération) et (3e génération), ainsi que les AirPods Pro (2e génération), tous équipés d'un port Lightning. Même le casque AirPods Max utilise toujours la connectique Lightning. On ne sait pas si tous les modèles actuels bénéficieront de cette mise à jour vers un port USB-C, ou si seuls certains modèles seront concernés.

La bonne nouvelle c’est qu’un tel changement signifie que les utilisateurs n'auront besoin que d'un seul câble pour charger leur iPhone et les AirPods. L'entreprise est déjà passée à l'USB-C sur les modèles iPad et MacBook, et il n’est donc finalement pas très surprenant de voir Apple harmoniser les connectiques sur tous ses appareils, bien que cette transition ait duré plusieurs années.

Notez que la seule nouveauté de ces nouveaux modèles d’AirPods sera le changement de connectique sur les étuis. Le célèbre analyste Kuo a déclaré plus tôt cette année qu'Apple pourrait livrer ses AirPods de quatrième génération au second semestre 2024 ou au premier semestre 2025, aux côtés d'une paire d'AirPods à 99 dollars et des AirPods Max de deuxième génération. Il ne faut donc s’attendre à aucune nouvelle fonctionnalité pour les écouteurs d’Apple le mois prochain.