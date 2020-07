AirPods : au tour d’Apple d’être poursuivi en justice pour contrefaçon

Les AirPods ont régulièrement été copiés ou ont servi « d’inspiration » à de nombreux concurrents. Alors qu’Apple intente des procès par dizaine, une société américaine a décidé de poursuivre en justice la marque à la pomme pour contrefaçon. D’après cette entreprise, Apple aurait enfreint quatre brevets concernant le boitier de rechargement des écouteurs sans fil.

Qu’on les aime ou non, les AirPods représentent l’un des plus gros succès commerciaux d’Apple. C’est simple, en fin 2019, la marque à la pomme annonçait avoir doublé la production à 2 millions d’unités par mois pour satisfaire la demande ! Sans surprise, ce carton a fait des envieux, et très rapidement, les concurrents ont tous lancé leur « AirPods » maison, à l’instar des FreeBuds 3i de Huawei, des Oppo Enco Free, ou encore des OnePlus Buds pour ne citer qu’eux.

Si certaines marques tentent de marquer une différence avec les écouteurs sans fil d’Apple, d’autres ne s'embarrassent pas et produisent des contrefaçons quasi identiques. À ce sujet, le magazine 60 millions de consommateurs avait alerté ses lecteurs sur les dangers de ces copies d’AirPods. Tandis qu’Apple multiplie les procès en raison des nombreuses contrefaçons des AirPods, une société américaine a décidé de renverser la vapeur en poursuivant en justice la firme de Cupertino.

Un procès qui pourrait faire mal à Apple ?

Selon l’entreprise GUI Global Products, Apple aurait violé quatre brevets de cette compagnie portant sur le boitier de recharge fourni avec les AirPods. Plus précisément, ces brevets concernent des « méthodes de sécurisation, de contrôle et de recharge des écouteurs dans un boitier via des aimants ». Ces technologies ont été déposées par les fondateurs de GUI Global Products, à savoir Walter G. Mayfield et Dan Valdez (tous deux crédités comme inventeurs).

Il est vrai que les AirPods, les AirPods Pro et les PowerBeats Pro sont équipés d’un boitier similaire à celui décrit dans les brevets de la société plaignante. On retrouve ce boitier doté de fixation magnétique, adapté à la forme des écouteurs et capable de les alimenter en énergie. En outre, des signaux activent et désactivent les écouteurs à la fermeture et à l’ouverture du couvercle de l’étui. Tout comme sur le brevet.

GUI Global Products réclame des dommages et intérêts auprès d’Apple. La firme de Cupertino pourrait également être condamnée à verser une commission à l’entreprise américaine pour chaque AirPods, AirPods Pro et PowerBeats Pro vendu dans le monde en cas de culpabilité avérée.

