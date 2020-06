AirPods : ils sont capables de passer automatiquement d’un appareil à l’autre, enfin !

Les AirPods évoluent avec iOS 14 ! Grâce à la nouvelle mise à jour d’iOS, les AirPods sont enfin capables de passer automatiquement d’un appareil à un autre en fonction des besoins de l’utilisateur. Apple ajoute aussi une fonction intitulée « Spatial Audio » aux AirPods Pro, ses écouteurs à réduction de bruit active.

Comme prévu, Apple a profité de la WWDC 2020 pour lever le voile sur toutes les nouveautés d’iOS 14. En plus des widgets, d’un Siri plus discret, d’Apple Clips et d’un iMessage revu, la mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités dédiées aux AirPods.

Voici les nouveautés d’iOS 14 pour les AirPods et AirPods Pro

Avec iOS 14, les AirPods et les AirPods Pro seront désormais capables de passer automatiquement d’un appareil à un autre en s’adaptant aux usages des utilisateurs. Concrètement, vos AirPods vont pouvoir se connecter automatiquement à votre iPhone si vous recevez un appel. Si vous lancez ensuite une série sur Netflix sur votre iPad, les écouteurs se déconnecteront de votre iPhone pour se connecter à la tablette.

Enfin, si vous concluez la journée avec une conférence vidéo sur votre Mac, les AirPods se connecteront automatiquement à votre ordinateur. L’utilisateur n’a plus besoin de choisir la sortie audio manuellement pour passer d’un terminal à un autre. Pour fonctionner, cette option s’appuie probablement sur une intelligence artificielle capable d’étudier les habitudes des utilisateurs.

Apple ajoute aussi une option baptisée « Spatial Audio » aux AirPods Pro. Avec cette cette nouvelle fonctionnalité, Cupertino va simuler le rendu sonore d’une salle de cinéma. Concrètement, les écouteurs vont adapter la diffusion du son en fonction de l’endroit d’où il provient. Si un acteur situé à gauche de l’écran discute, les AirPods diffuseront le son différent que s’il se trouve à la droite. L’option vise à rendre compte de l'emplacement des sources audio dans un film. Les nouveautés seront dévoilées en parallèle d’iOS 14 grâce à une mise à jour du firmware des écouteurs.