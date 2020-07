OnePlus Buds : la marque tease un prix inférieur à 100€ pour ses écouteurs façon AirPods

Les OnePlus Buds, les premiers écouteurs vraiment sans fil de OnePlus, coûteront moins de 100 euros. Sur son compte Instagram, la jeune marque chinoise a en effet teasé avec beaucoup de subtilité le prix de vente de ses écouteurs façon AirPods. En parallèle, un leaker réputé a publié les premières images officielles montrant les écouteurs true wireless et les trois coloris disponibles.

Fidèle à ses habitudes en matière de communication, OnePlus a longuement teasé l’arrivée des OnePlus Buds depuis plusieurs semaines. Récemment, le fabricant a ainsi évoqué l’autonomie des écouteurs. Les OnePlus Buds offriront jusqu’à 30 heures d’autonomie grâce à leur boîtier de recharge, promet OnePlus. Cerise sur le gâteau, la firme intègre la technologie de recharge rapide Warp Charge, déjà présente sur les OnePlus Bullets Wireless Z. Avec seulement 10 minutes de charge, l’étui offre 10 heures d’autonomie.

Un prix de 99,99€ pour les OnePlus Buds ?

Malgré ces excellentes performances, OnePlus commercialisera les OnePlus Buds sous le seuil symbolique des 100 euros. Sur son compte Instagram, la marque a en effet posté une vidéo teaser (voir -ci-dessous) accompagnée du message suivant : $XX.XX. OnePlus n’en dit pas plus. Néanmoins, on peut tabler sur un tarif de 99,99 dollars sur le marché américain et de 99,99 euros en Europe. Les OnePlus Buds seraient donc vendus au même prix que les OnePlus Bullets Wireless 2.

Pendant que OnePlus teasait le prix des écouteurs, Max Weinbach, leaker et rédacteur chez XDA Developers, a publié sur son compte Twitter les premières images officielles des Buds. En fouillant dans le code de l’APK d’une mise à jour des OnePlus 8, il a déniché plusieurs rendus montrant les coloris des Buds. OnePlus proposerait les écouteurs dans les coloris bleu, noir ou blanc. Sans surprise, le socle est similaire à celui des AirPods d’Apple. On aperçoit d’ailleurs le point lumineux vert indiquant le niveau de charge.

Pour rappel, OnePlus présentera les OnePlus Buds ce mardi 21 juillet 2020. Lors de la conférence, la firme dévoilera aussi le OnePlus Nord, son nouveau smartphone milieu de gamme. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de OnePlus. En attendant plus d’informations sur les Buds, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.