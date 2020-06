AirPods : iOS 14 prolonge la durée de vie de la batterie des écouteurs

Les AirPods et les AirPods Pro profitent aussi de plusieurs nouveautés avec iOS 14. La mise à jour comporte notamment une option permettant de prolonger la durée de vie de la batterie des écouteurs. Pour ça, Apple utilise une intelligence artificielle capable d’apprendre des usages des utilisateurs. Explications.

L’an dernier, Apple implémentait dans iOS 13 une option permettant de ralentir le vieillissement de la batterie des iPhone. Grâce à des algorithmes dopés à l’intelligence artificielle, l’iPhone apprend de vos habitudes et adapte la recharge de la batterie en fonction. Concrètement, l’appareil va maintenir le niveau de charge de la batterie à 80% le plus longtemps possible.

Si vous avez l’habitude de vous lever à 7H30, l’iPhone ne passera de 80% à 100% que dans les derniers moments de la nuit. L’objectif est d’éviter que l’iPhone stagne à 100% pendant toute la nuit, ce qui est néfaste pour l’accumulateur. Cette option permet d’une manière simple de préserver la durée de vie de la batterie et de lutter contre l’obsolescence des smartphones.

Avec iOS 14, Apple étend cette fonctionnalité aux AirPods et aux AirPods Pro. De la même manière, des algorithmes vont étudier vos usages au quotidien et maintenir le niveau de charge de la batterie à 80%. Pour prévenir les utilisateurs de ce changement, iOS affiche une notification dans le centre de notifications de l’iPhone connecté aux AirPods, précisant que la « recharge optimisée de la batterie est activée ».

« Pour limiter le vieillissement de la batterie, les AirPods se basent sur vos habitudes de recharge quotidiennes pour mettre en attente la recharge au-delà de 80% jusqu’à ce que vous deviez les utiliser » explique Apple. Il s’agit du même avertissement que celui concernant la batterie des iPhone sous iOS 13.

Ce ne sont pas les seules nouveautés d’iOS 14 pour les écouteurs. Les AirPods sont désormais capables de passer automatiquement d’un appareil à l’autre, d’un iPad à un iPhone ou à un Mac, sans la moindre intervention des utilisateurs. Enfin, Apple ajoute aussi une fonction intitulée « Spatial Audio » aux AirPods Pro pour simuler le rendu sonore d’une salle de cinéma. Que pensez-vous de ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires.