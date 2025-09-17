AirPods 4 : vite, les écouteurs Apple tombent à leur prix le plus bas (-20%) !

Amazon cassez le prix des AirPods 4. Grâce à une réduction de 20%, les écouteurs d'Apple tombent à leur tarif le plus bas, mais ils ne devraient pas rester longtemps à ce prix-là.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C'est une promotion qui sonne comme une offre d'anniversaire. Alors que les AirPods 4 fêtent ce mois-ci leur première année sur le marché, Amazon propose une belle réduction sur les écouteurs d'Apple. On les trouve assez souvent en promotion, mais ce prix est exceptionnel.

Les AirPods 4 s'affichent ainsi à 119 € sur Amazon, au lieu de 149 €, ce qui correspond à une réduction de 20%. C'est une offre généreuse qui vous permet de réaliser une économie de 30 €. Si vous visez les nouveaux écouteurs Apple, c'est le MOMENT idéal pour foncer. Il s'agit de la version sans réduction de bruit active, mais Amazon propose aussi la version ANC à 179 € au lieu de 199 €.

AirPods 4 : confort et qualité d'écoute

Les AirPods 4 ont été conçus pour offrir plus de confort et un meilleur maintien dans les oreilles, tout en étant légèrement plus compacts. Apple a également amélioré la fiche technique par rapport à la génération précédente. Les nouveaux écouteurs disposent ainsi de la puce H2, que l'on retrouve sur les versions Pro des AirPods, y compris les tout derniers AirPods Pro 3.

Et grâce à une architecture acoustique améliorée, les AirPods 4 offrent une excellente qualité de son, avec un profil équilibré sur l'ensemble des fréquences. L'audio spatial est également de la partie. Le suivi dynamique des mouvements de la tête vous plonge dans une expérience sonore à 360°.

Et contrairement aux générations précédentes, Apple propose cette fois-ci la réduction de bruit active, mais sur un modèle distinct. Les deux sont identiques, à cette différence près.

Enfin, le boîtier sans fil qui est plus compact dispose d'un port USB-C. Il permet d'offrir une autonomie totale de 30 heures sans ANC. Il faut environ 5 heures pour une charge complète du boîtier.