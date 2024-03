Si vous avez un petit budget pour l'achat d'une friteuse sans huile, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, la Philips Airfryer 3000 Series L HD9200/10 atteint presque la barre des 35 euros sur le site Cdiscount.

Cdiscount profite de l'arrivée du deuxième week-end du mois de mars 2024 pour permettre à ses membres titulaires d'un compte CDAV de bénéficier d'une remise exclusive sur l'achat d'une friteuse sans huile. Proposée dans un coloris gris/blanc, la Philips Airfryer 3000 Series L (référence HD9200/10) passe de 59,99 euros à 35,39 euros.

La réduction de près de 25 euros s'effectue de cette manière : une première remise immédiate de 10 euros de la part du site e-commerce française et une deuxième remise de 20% avec le coupon PHILIPSWED. Le code promotionnel en question doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande.

D'une puissance de 1400 watts et d'une capacité de 4,1 litres, l'Airfryer 3000 Series L liée à l'offre Cdiscount est une friteuse qui dispose de la technologie RapidAir permettant la circulation de l'air chaud pour obtenir des aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile ajoutée. Accompagné d'un livre de recettes, d'un panier avec poignet détachable et d'un grand panier, l'appareil se dote de plusieurs fonctions comme l'arrêt automatique, le signal prêt-à-utiliser, le témoin lumineux, le QuickClean ou bien encore le réglage de la durée.