Philips Airfryer L : la friteuse sans huile est à son meilleur prix

Une friteuse sans huile de la marque Philips est en vente flash chez Amazon. Sur le célèbre site e-commerce, la Philips Essential Airfryer L (HD9252/90) d'une capacité de 4,1 litres atteint son meilleur prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Philips Essential Airfryer L (HD9252/90) est à l'honneur sur la version française du géant de l'e-commerce Amazon. Pendant une vente flash à durée indéterminée, la friteuse sans huile est disponible au prix de 79,99 euros au lieu de 112 euros. Il s'agit du meilleur tarif constaté jusqu'à présent.

La remise de près de 30% est effectuée automatiquement et la livraison du produit est gratuite à domicile. De plus, Amazon permet à ses membres de payer l'article en quatre fois sans frais par carte bancaire. Et si vous cherchez une friteuse sans huile moins chère, Auchan propose la Moulinex Easy Fry Max pour 10 euros de moins.

Pour en revenir à la Philips Essential Airfryer L, la friteuse sans huile embarque une la technologie Rapid Air pour une cuisson des plats avec beaucoup moins de graisse. L'appareil dispose d'un écran tactile incluant différents préréglages : snacks surgelés, frites fraîches, viande, poisson, abeilles de poulet, gâteaux et même légumes grillés. D'une puissance de 1400 Watts et d'une capacité de 4,1 litres, l'Essential Airfryer L de Philips embarque le mode de maintien au chaud pour garder les aliments à la température idéale jusqu'à 30 minutes.