Ahsoka : un vendeur de produits dérivés confirme le retour d’un personnage culte dans la série

Les rumeurs à propos du retour d’un personnage central de la prélogie Star Wars dans Ashoka circulaient depuis un bon moment maintenant. Une récente annonce d’un vendeur de produits dérivés vient d’enfoncer le clou. La prochaine série de Disney+ devrait bel et bien inclure des flashbacks incluant un certain acteur bien connu des fans.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la diffusion du premier épisode d’Asohka, la prochaine série Star Wars à débarquer sur Disney+. Les théories vont donc bon train sur ce que la plateforme de streaming nous réserve. Une, en particulier, est pour le moins tenace : depuis bientôt deux ans, il est dit que Hayden Christensen fera une apparition. Si vous avez regardé la prélogie, ce nom vous dit certainement quelque chose. Spoilers droit devant : il s’agit de l’acteur qui incarne Anakin Skywalker dans l’Attaque des Clones et La Revanche des Siths.

Il semblerait aujourd’hui que cette rumeur soit confirmée. Il faudra attendre encore quelque temps pour en avoir le cœur net, mais une récente annonce publiée sur Amazon par un vendeur de produits dérivés ne laisse que peu de place au doute. Sur celle-ci, on aperçoit un T-shirt à l’effigie de Hera Syndulla, le personnage incarné par Mary Elizabeth Winstead à l’écran. La description, quant à elle, lâche le morceau quant au potentiel retour d’Anakin.

Sur le même sujet — Ahsoka : une nouvelle bande-annonce explosive pour la série Star Wars

Anakin Skywalker sera bien de retour dans Ahsoka

Parmi la flopée de personnages évoqués dans la description, on retrouve donc celui qui deviendra Dark Vador. Les passionnés de l’univers de George Lucas ne seront pas vraiment surpris : en effet, Ahsoka n’est autre que l’apprenti d’Anakin Skywalker. Qui plus est, l’acteur a fait une nouvelle apparition dans la licence, via la série centrée autour d’Obi-Wan Kenobi.

Rappelons toutefois que le personnage d’Hayden Christensen est déjà décédé au moment où se déroule l’histoire d’Ahsoka. Il y a donc de fortes chances pour que l’acteur apparaisse lors de flashback, probablement lors de la formation de la Jedi. Rendez-vous le 23 août prochain pour découvrir tout cela.

Source : Reddit