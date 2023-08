Disney commence à enterrer les DVD et Blu-Ray, le streaming bientôt obligatoire ?

C’est une petite bombe que vient de lâcher Disney auprès des collectionneurs de DVD et Blu-Ray. En Australie, le géant du divertissement va cesser la commercialisation de ses films en format physique. Si rien ne permet d’assurer que la stratégie au reste du monde, cette décision pose sérieusement la question de la place du streaming et de la conservation de culture.

C’est indéniable, l’heure est au dématérialisé. Qu’il s’agisse de musique, de jeux vidéo ou de films et séries, beaucoup ont fait le choix de laisser de côté le format physique pour s’adonner pleinement aux plateformes de streaming en tout genre. Pourtant, ils sont encore nombreux à préférer le format physique, pour remplir la collection ou tout simplement pour passer par le marché de l’occasion.

Malheureusement, il apparaît de plus de plus évident que les géants du divertissement ont déjà choisi leur camp. Disney semble même avoir porté un premier coup à l’industrie du physique. Sur sa page Facebook, Sanity, une entreprise australienne vendant tout type de produits culturels au format physique, a annoncé la fin de la commercialisation des contenus Disney.

Disney quitte le marché physique en Australie

Concrètement, Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 sera le dernier film estampillé Disney à sortir en DVD et Blu-Ray dans le pays. La Nouvelle-Zélande est également concernée par la mesure. Il s’agit d’une nouvelle inquiétante pour les adeptes du format physique, Disney étant l’un des plus gros producteurs au monde, détenant des licences phares comme Marvel donc, mais aussi Star Wars ou encore la 20 th Century Fox.

Autrement dit, les Australiens et Néo-Zélandais n’ont désormais plus d’autres choix que de payer un abonnement à Disney+ pour visionner les contenus produits par la firme — du moins, légalement. Autant dire qu’il y a de quoi s’inquiéter. Alors que l’entreprise n’hésite pas à retirer de son catalogue les films qui ne fonctionnent pas assez à son goût, qu’adviendra-t-il de la préservation de la culture ?

Alors que 87 % des jeux vidéo ne sont désormais plus disponibles à la vente et que même le marché du vinyle, qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années, commence lui aussi à décliner, nous dirigeons-nous vers un avenir où la culture sera entièrement numérique ? S’il semblerait que nous en prenons la direction, difficile d’affirmer la chose avec certitude pour le moment. Notons par ailleurs que Disney n’a pas encore annoncé la fin du format physique ailleurs dans le monde. On ne pourra pas dire, cependant, que l’on sera surpris d’une telle annonce.