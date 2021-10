Star Wars : Hayden Christensen est de retour en Anakin dans la série Ahsoka

Hayden Christensen, le célèbre interprète d'Anakin Skywalker, est de retour dans l'univers Star Wars. Après une apparition remarquée dans la série consacrée à Obi-Wan Kenobi, l'acteur sera au casting du show dédié à Ahsoka Tano. La production de la série Disney+ devrait débuter dans le courant de l'année prochaine.

L'année derrière, Disney a annoncé le retour d'Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. L'acteur, qui a incarné Anakin Skywalker dans les deux derniers volets de la prélogie de George Lucas, apparaitra dans la série Obi-Wan Kenobi. Sous le masque de Vador, il affrontera le maître Jedi incarné par Ewan McGregor alors que l'Empire traque les derniers représentants de l'Ordre Jedi.

L'acteur ne se contentera pas d'une apparition dans la série Obi-Wan. D'après les informations obtenues par The Hollywood Reporter, Hayden Christensen sera aussi au casting de la série Ahsoka, un spin-off de The Mandalorian.

Un retour sous les traits d'Anakin Skywalker ?

La série est consacrée à Ahsoka Tano, l'une des rares Jedi ayant survécu à l'ordre 66. Incarnée par Rosario Dawson, elle est apparue le temps d'un épisode dans The Mandalorian saison 2. Notez qu'Ahsoka Tano et Anakin Skywalker sont étroitement liés. Pendant la Guerre des Clones, la jeune femme était l'apprentie d'Anakin. Leur relation est dépeinte dans le film d'animation Star Wars: The Clone Wars et dans la série télévisée du même nom.

Le média ignore si le comédien apparaitra sous les traits d'Anakin ou sous la lourde armure noire de Dark Vador. Au vu de la timeline de la série, Christensen devrait apparaître dans le cadre d'un flash-back ou en tant que fantôme de la force. En effet, le show se déroule durant les événements qui surviennent dans The Mandalorian, soit 5 ans après Star Wars : Le Retour du Jedi. Á cet époque, Dark Vador/ Anakin est mort après un affrontement avec Luke, son fils.

Aux dernières nouvelles, la production de la série Ahsoka débutera dans le courant de l'année 2022. Elle devrait être diffusée la même année sur Disney+. Aucune date de lancement n'a encore été avancée. De même, Disney n'a pas encore confirmé le retour d'Hayden Christensen.

Source : The Hollywood Reporter