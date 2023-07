Ahsoka : une nouvelle bande-annonce explosive pour la série Star Wars

La série Ahsoka a livré une nouvelle bande-annonce explosive. Celle-ci confirme bien qu’il s’agira d’une suite à la série animée Rebels et qu’elle mettra Thrawn au centre de l’intrigue. De quoi installer doucement le prochain film de la saga.

La prochaine série Star Wars à arriver sur Disney+ est Ahsoka. Elle se dévoile aujourd’hui dans une toute nouvelle bande-annonce qui nous confirme qu’il s’agira bien d’une suite directe à la série animée Rebels.

Ahsoka nous racontera l’histoire… d’Ahsoka. Ce personnage, absent dans les films, est pourtant bien connu des fans, puisqu’elle apparaît dans The Clone Wars, Rebels ou encore The Mandalorian. L’ancienne apprentie d’Anakin est incarnée par Rosario Dawson.

Ahsoka sera une suite directe à la série Rebels

La série, chapeautée par Jon Favreau, est une suite directe à Rebels (2014-2018). Se déroulant entre les épisodes 6 et 7, elle continuera à faire le lien entre les deux trilogies. Pour ça, elle met en place le retour du Premier Ordre via la figure de Thrawn, joué par Lars Mikkelsen. Un bad guy légendaire dans l’univers étendu de Star Wars. D’autres personnages de la série animée seront présents à l’écran, comme Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Ezra Bridger (Eman Esfandi) et bien évidemment le droïde grognon Chopper. Hayden Christensen devrait aussi refaire une apparition en tant qu’Anakin.

A lire aussi – Star Wars : dans quel ordre regarder les films et les séries sur Disney+ ?

Nul doute qu’il faudra avoir vu la série animée Rebels pour comprendre tous les enjeux d’Ahsoka. Fort heureusement, les quatre saisons sont disponibles sur Disney+. Un visionnage que nous vous conseillons fortement, tant la série regorge de qualités et de personnages forts.

Ahsoka est la nouvelle pierre à l’édifice de ce qu’on appelle le Mandoverse, composé des séries Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka ou encore Skeleton Crew. Des histoires différentes qui se rejoindront dans un film réalisé par Dave Filoni. Celui-ci devra finir d’établir le lien entre le Retour du Jedi et le Réveil de la Force.

Ahsoka sera diffusée à partir du 23 août prochain sur Disney+. Comme d’habitude, les épisodes seront distillés au fil des semaines mais deux seront disponibles le jour de la sortie.