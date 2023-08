Ahsoka : le premier épisode de la nouvelle série Star Wars attire 14 millions de spectateurs

Il y a tout juste une semaine, Disney+ a mis en ligne le premier épisode d’Ahsoka, sa nouvelle série tirée de l’univers de Star Wars. On peut dire que le succès a été au rendez-vous. En 7 jours seulement, 14 millions d’utilisateurs se sont rués sur la série, ce qui en fait le contenu le plus visionné du moment sur la plateforme de streaming.

Depuis le rachat de la licence Star Wars par Disney, les fans n’ont pas toujours été très convaincus par les ajouts à l’univers créé par LucasFilms. La nouvelle trilogie déchire la communauté, certaines séries, The Mandalorian et Andor en tête, mettent tout le monde d’accord, tandis que d’autres sont très rapidement tombées dans l’oubli. Aussi, durant l’été, tous les regards étaient rivés sur Ahsoka, la nouvelle venue dans l’univers.

Il faut dire que l’on parle ici de l’un des personnages les plus appréciés par les fans, bien que quelque peu méconnu du grand public qui se serait contenté des films. Finalement, le 23 août dernier, le premier épisode est diffusé sur Disney+. Alors, pari réussi ? Une chose est sûre, le public, lui, était au rendez-vous. En seulement une semaine, ledit épisode a attiré pas moins de 14 millions de spectateurs, rapporte le géant du divertissement.

Le premier épisode d’Ahsoka est le contenu le plus visionné du moment sur Disney+

Disney n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de se féliciter de cette belle audience sur le site officiel de Star Wars, précisant que depuis sa sortie, Ahsoka est en tête des chiffres de visionnage sur sa plateforme de streaming. « Ahsoka est devenue la préférée des fans de tous âges et il est merveilleux de la voir continuer à trouver un écho auprès des téléspectateurs dans sa propre série phare », a déclaré Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm.

Reste désormais à savoir si cet engouement va tenir sur la durée. Ahsoka repose sur de belles promesses, à savoir en découvrir plus sur son personnage principal, ainsi que le retour de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker, mentor de la protagoniste. Et vous, qu’avez-vous pensé de ce premier épisode ? Dites-le-nous en commentaires !

