Star Wars : Disney+ préparerait une nouvelle série à la What If…? pour revisiter l’univers culte

Disney+ pourrait bien avoir trouvé la formule magique avec What If…? au point de la répéter sur ses autres licences. C’est ce que suggère l’insider Daniel Richtman, qui révèle qu’une nouvelle série Star Wars, sur le même modèle que la série d’anthologies Marvel, serait en préparation chez Disney+. L’occasion de réimaginer certains moments clés de l’univers de Georges Lucas.

Disney+ avait pris tout le monde par surprise en 2021 en dévoilant What If…?, une nouvelle série tirée de l’univers Marvel bien différente des autres. En effet, son concept est aussi insolite que logique pour quiconque étant familier avec le concept de multivers : réimaginer toute l’histoire des héros de comics, si tel ou tel événement s’était déroulé différemment. Une formule particulièrement efficace et qui a porté ses fruits, la série ayant été très bien reçue par les fans et la critique, convaincant Disney+ de produire une seconde saison.

La plateforme pourrait d’ailleurs avoir été tellement séduite qu’elle compterait l’appliquer à d’autres univers en sa possession. Quid d’une série d’anthologies Star Wars, qui imaginerait ce que deviendrait la Galaxie si Anakin n’était jamais né, ou si la princesse Leia n’avait pas rejoint la Rébellion ? Dans un récente publication sur son Patreon, l’insider Daniel Richtman affirme ainsi qu’un tel projet serait en préparation chez Disney.

Star Wars aurait droit à son propre What if… ? sur Disney+

Parmi tous les projets Star Wars actuellement en production chez Disney, il y aurait également donc ce What If version Guerre des Étoiles qui n’aurait pas encore été annoncé. Aussi, mieux vaut prendre l’information avec des pincettes : si tant est qu’elle soit avérée, il n’est pas impossible que la série soit annulée avant même que la firme ne communique officiellement dessus.

Mais si celle-ci voit le jour, elle permettra à de nombreux fans de vivre leur fantasme de voir sur leurs écrans une version revisitée de l’histoire de la Galaxie… et peut-être, qui sait, de revenir sur certains éléments de l’intrigue qui n’ont pas été très populaires auprès de la communauté. Pour l’heure en revanche, la patience est de mise avant d’en savoir plus sur le projet.

