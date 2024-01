Ahsoka : l’actrice principale annonce une mauvaise nouvelle pour la saison 2

Rosario Dawson, qui a incarné Ahsoka Tano dans la série Disney+ Star Wars Ahsoka, vient de faire quelques révélations au sujet d’une potentielle saison 2 de la série. Malheureusement, les nouvelles ne seraient pas bonnes.

Ahsoka a été une série globalement très appréciée par les fans de la saga Star Wars, avec un premier épisode qui a été visionné par moins de 14 millions de spectateurs. Cependant, malgré ce succès, l’avenir de la série serait encore loin d’être assuré, si l’on en croit les propos de l’actrice principale incarnant Ahsoka Tano : Rosario Dawson.

Celle-ci vient de révéler qu’il n’y avait pas encore de projet de deuxième saison pour la série. L'actrice a déclaré qu'elle et ses covedettes n'avaient pas eu de discussions avec le créateur de la série, Dave Filoni, sur l'avenir de la série, dont la première saison s'est achevée l'année dernière. Dawson a fait cette révélation lors d'une interview avec le podcast Dagobah Dispatch, où elle a déclaré qu'elle avait hâte de dîner avec l'ensemble des acteurs, car elle ne les a pas vus depuis la fin de la série.

L’avenir d’Ahsoka est de plus en plus incertain

La déclaration de Dawson décevra probablement de nombreux fans de Star Wars, qui attendaient avec impatience la suite des aventures d'Ahsoka Tano, l'ancienne Jedi devenue chef rebelle et mentor de Grogu. Sans aucun spoil, la série s’était achevée sur un cliffhanger qui laissait présager le retour de certains personnages, donc nous pouvions légitimement nous attendre à une suite.

Cependant, la déclaration de Dawson ne signifie pas que l'histoire d'Ahsoka Tano est terminée. Filoni, qui est également le producteur exécutif de The Mandalorian et de Star Wars : The Clone Wars, travaille sur un film qui sera lié aux événements de Star Wars : Ahsoka, et dont le rôle principal sera probablement tenu par Dawson.

Le film devrait explorer la quête d'Ahsoka pour retrouver Ezra et Thrawn, les méchants de Star Wars : Rebels. Filoni supervise également plusieurs autres projets Star Wars qui se déroulent dans la même chronologie que Star Wars : Ahsoka, et qui pourraient potentiellement se croiser avec la série.

Il s'agit de Star Wars : Andor, un thriller d'espionnage avec Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, Star Wars : The Acolyte, un thriller mystérieux se déroulant à l'époque de la Haute République (juste avant l’ordre 66), et Star Wars : Skeleton Crew, une comédie de casse avec Alan Tudyk dans le rôle de K-2SO. Toutes ces séries devraient être lancées sur Disney+ cette année.