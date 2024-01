Echo : Marvel n’abandonne pas la série Daredevil de Netflix, elle rejoint bien le MCU

La série Echo débarque dans quelques jours sur Disney +. La dernière vidéo promo confirme que les anciennes séries Marvel/Netflix, comme Daredevil ou The Punisher, sont bien canoniques à l’univers cinématographique Marvel. Cela peut sembler évident, mais le doute planait encore.

Dans quelques jours, la série Echo débarquera sur Disney Plus. Spin-off de Hawkeye (2021), elle suivra les aventures de Maya Lopez (Alaqua Cox) contre le terrible Caïd (Vincent d’Onofrio). La dernière campagne promo se concentre d’ailleurs sur ce personnage et confirme que les anciennes séries Marvel/Netflix sont bien canoniques au MCU. Cela peut sonner comme une évidence, surtout avec le retour des acteurs dans les nouveaux projets, mais ce n’était pas encore tout à fait acté.

Le spot promo utilise des images de la série Daredevil (2015-2018) pour retracer le parcours de Wilson Fisk, alias le Caïd. De fait, Echo prendra bien en compte les événements passés pour construire son histoire. Pourtant, ce n’était pas vraiment gagné, les séries Netflix ayant toujours été un peu à part.

In 5 DAYS, Kingpin returns. Experience all 5 episodes of Marvel Studios’ #Echo, streaming January 9 on @DisneyPlus & @Hulu. Set your Disney+ profile to TV-MA to stream. pic.twitter.com/KHbOhZA1F9 — Marvel Entertainment (@Marvel) January 4, 2024

La série Daredevil est bien connectée au MCU

Un petit retour en arrière s’impose. En 2013, Marvel récupère les droits cinématographiques de plusieurs de ses personnages, dont Daredevil et le Punisher. Dans la foulée, la maison des idées met en chantier des séries dédiées à ces héros « réalistes » sous l’égide de Marvel Television, entité alors différente de Marvel Studios. Ce projet est réalisé en partenariat avec Netflix, alors en plein essor et seul sur le segment du streaming. En 2015, la première salve d'épisodes voit le jour (Daredevil) et se connecte au MCU via différent clins d’œil. Cependant, ces séries évoluent un peu à part pendant des années. Elles proposent un univers en vase-clos qui ne provoque aucune incidence sur les films. Avec la création de Disney+ et la production de séries directement sous l’égide de Marvel Studios, les créations Marvel Television/Netflix sont abandonnées. La plateforme les retire de son catalogue et elles sont ensuite intégrées à Disney+. Depuis, une question taraude les fans : sont-elles considérées comme « canon » ?

A lire aussi – Daredevil Born Again : la série serait catastrophique, Disney reporte la sortie pour tout refaire

Depuis 2021, plusieurs signaux contradictoires ont été envoyés par Disney. D’un côté, les acteurs Netflix ont repris leur rôle (Charlie Cox en Daredevil dans No Way Home ou She-Hulk et Vincent d’Onofrio en Caïd dans Hawkeye), ce qui est encourageant. De l’autre, la série Daredevil Born Again, actuellement en production, a longtemps été considérée comme un « reboot ». Finalement, ce spot promo vient confirmer la théorie des séries Netflix intégrées à la chronologie.

Brad Winderbaum, l’un des pontes de Marvel Studios, a confirmé la chose dans les colonnes de Screenrant. Daredevil est bien intégrée à la sacro-sainte chronologie. Par extension, cela signifie que c’est aussi le cas pour les autres séries Netflix, comme Punisher, Luke Cage, Jessica Jones et même Iron Fist. Bien évidemment, cela n’acte pas le retour de tous ces héros à l’écran.

Echo sortira sous le label Spotlight, qui inclura toutes les séries « matures » et terre à terre du MCU… comme les créations Netflix de l’époque. Sortie le 9 janvier.

Source : Screenrant