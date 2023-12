Ce couple achète 70 ans d’abonnement à Disney+, mais pourquoi ?

Un couple s'est retrouvé avec 10 000 $ de cartes-cadeaux pour le service de streaming Disney+, ce qui correspond à 70 ans d'abonnement à la plateforme. En cause : une simple erreur de lecture.



Les adeptes de séries et de films ont l'embarras du choix quand il s'agit de s'abonner à une plateforme de streaming. Peut-être jurez-vous uniquement par l'indémodable Netflix, ou bien vous avez succombé aux sirènes des nouveaux venus comme Disney+. Dans tous les cas, vous avez forcément mis la main à la poche pour vous acquitter de l'abonnement mensuel. Et si l'envie vous prend de faire découvrir le service à d'autres personnes, il est possible d'acheter une carte-cadeau représentant l'équivalent de 3 mois ou 12 mois d'abonnement à Disney+.

Un couple de personnes âgées en a acheté assez pour regarder Disney+ pendant 70 ans. 100 cartes de 100 $ chacune, soit 10 000 $ en tout. Est-ce pour contrebalancer le boycott de Disney+ par les fans d'Elon Musk ? Pour être sûr de ne pas manquer la série Echo ? Absolument pas. Ils ont tout simplement cru se procurer des cartes-cadeaux utilisables dans les parcs d'attractions Disneyland, qui existent aussi. C'est la fille du couple, Annie Colson, qui raconte l'histoire dans une vidéo diffusée sur TikTok et devenue virale depuis.

Un couple dépense 10 000 $ en cartes-cadeaux Disney+ par erreur

À l'origine, les parents d'Annie voulaient offrir un séjour à Disneyland pour 16 membres de leur famille en 2020. La COVID-19 passe par là et ils repoussent le voyage à Noël 2023. Le couple achète donc les cartes-cadeaux, utilisables dans les restaurants ou les boutiques à l'intérieur du parc par exemple, mais n'arrive pas à s'en servir pour payer les billets d'entrée. Annie arrive chez eux et se rend compte de l'erreur. Sans parler de la somme importante, leur départ est prévu dans 6 jours au moment où elle poste sa vidéo. Le temps presse.

Heureusement, tout est bien qui finit bien : moins de 24h plus tard, une personne de chez Disney prend contact et transfère le montant vers les bonnes cartes-cadeaux. Il est impossible de faire cela par soi-même, d'où l'appel lancé par Annie Colson sur le réseau social. La jeune femme a également conseillé à Disney de revoir le design des cartes Disney+, s'attirant les moqueries de nombreuses personnes dans les commentaires. Force est de constater qu'il est clairement écrit Disney+ et “stream”, tandis que celles pour le parc d'attractions dont très différentes. Une faute d’inattention qui aurait pu coûter très cher.

