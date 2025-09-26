Dites adieu aux erreurs #REF! dans Google Sheets grâce à cette nouvelle fonction de Gemini

Google continue d’intégrer son assistant Gemini dans ses outils bureautiques. Cette fois, c’est Sheets qui bénéficie d’une mise à jour importante. Il est désormais possible de demander de l’aide directement quand une formule ne fonctionne pas.

Ce matin déjà, Google annonçait des nouveautés pour Gemini 2.5 Flash dans son application mobile, avec un accent mis sur des explications plus claires et une meilleure organisation des réponses. La firme poursuit sur la même logique en enrichissant maintenant Google Sheets. L’objectif reste le même : rendre des tâches complexes plus accessibles grâce à l’intelligence artificielle. Les tableurs, souvent perçus comme réservés aux experts, deviennent ainsi plus faciles à utiliser pour tous.

Avec cette mise à jour, Gemini peut désormais intervenir directement dans une feuille de calcul pour expliquer une formule étape par étape et proposer des corrections. Comme pour les nouveautés de l’application Gemini, l’assistant ne se limite pas à générer une solution : il apprend à l’utilisateur pourquoi une formule fonctionne ou échoue. Lorsqu’un calcul renvoie une erreur, il identifie la cause et propose une version corrigée, avec des explications simples en langage naturel.

Gemini transforme Sheets en assistant pédagogique capable d’expliquer chaque calcul

Concrètement, il devient possible d’écrire une demande en langage naturel, comme « compte le nombre de commandes supérieures à 50 euros passées le mois dernier ». Gemini se charge alors de générer la formule adaptée, tout en détaillant sa construction. Lorsqu’un calcul renvoie une erreur, l’IA peut aussi signaler qu’une colonne est mal formatée ou qu’une plage de cellules ne correspond pas aux filtres choisis. Pour ceux qui veulent progresser, les explications fournies permettent de comprendre la logique plutôt que de simplement copier-coller une solution.

Cette nouveauté place Google en concurrence directe avec Microsoft et son Copilot intégré à Excel. Mais Gemini mise sur une approche plus éducative, en transformant Sheets en un environnement dynamique où l’utilisateur apprend tout en travaillant. L’outil est déjà disponible pour les abonnés à Google Workspace disposant d’un abonnement Business Standard ou Plus, Enterprise, ainsi que pour les abonnés Google AI Pro et Ultra. Il suffit de vérifier la présence de l’icône “Demander à Geminii” dans l’angle supérieur de l’interface pour accéder à ces nouvelles fonctions.