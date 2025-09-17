Samsung Health accueille son propre chatbot IA, voici ce qu’il pourra faire

L'application Samsung Health s'apprête à recevoir un assistant IA. Celui-ci pourra répondre à des questions en se basant sur nos données de santé et d'activité sportive, ainsi que suggérer des conseils bien être et des exercices physiques.

La possibilité de voir un assistant IA intégré dans Samsung Health est commenté depuis quelque temps déjà, nous avons la confirmation qu'une telle fonctionnalité en est à un stade de développement avancé. Sobrement nommé “Samsung Health Assistant”, ce chatbot IA a été repéré dans la version bêta de l'application. Il n'est pour l'instant pas normalement fonctionnel, mais Android Authority a réussi à forcer son activation pour nous en donner un aperçu complet.

L'utilisateur pourra invoquer l'assistant IA depuis la page d'accueil de l'application Samsung Health, en appuyant sur une nouvelle icône affichée dans le coin droit de l'écran. Il sera possible de le personnaliser dans les options de l'appli, dans Paramètres > Assistance santé > Samsung Health Assistant. Nous pourrons notamment choisir de le désactiver complètement, empêchant de l'appeler par erreur ou pour dégager de l'espace sur la page d'accueil si on ne compte pas du tout l'utiliser.

Un assistant IA sport et santé dans Samsung Health

L'assistant Samsung Health est capable de répondre à des questions sur votre activité, votre sommeil, votre alimentation, votre stress et votre score énergétique en se basant sur vos données de santé et d'activité physique. L'utilisateur peut par exemple lui demander combien de pas il lui reste à effectuer aujourd'hui pour atteindre son objectif.

Le chatbot IA pourra aussi dispenser des conseils bien-être, préparer des suggestions de routines sportives, définir des objectifs de remise en forme et suivre nos progrès. Il ne pourra par contre pas diagnostiquer de problèmes médicaux. Si on lui fait ce genre de demandes, il précise qu'il ne peut pas donner de conseils d'ordre médical, se contentant de présenter des informations d'ordre général.

Le développement de l'assistant IA de Samsung Health semble être en très bonne voie, en témoigne l'utilisation qu'a pu en faire Android Authority. On ne serait pas surpris qu'une bêta soit lancée prochainement. Mais il est probable qu'on doive se montrer plus patient en Europe. En attendant, la vidéo ci-dessous nous montre à quoi ressemble cette nouvelle expérience.