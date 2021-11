À l’approche du Black Friday, Amazon et Cdiscount cassent le prix du Galaxy S20 FE

À l'approche du Black Friday, Amazon et Cdiscount proposent des bons plans avant l'heure. Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE n'échappe pas à ces promotions anticipées. Il est ainsi possible de s'en équiper à prix réduit, aussi bien dans sa version 4G que dans sa version 5G.

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? L'avant Black Friday Amazon mais aussi Cdiscount permettent justement de faire de belles affaires. Le Galaxy S20 FE, dans ses deux variantes 4G et 5G font l'objet à quelques jours du Black Friday d'une réduction de 160 euros. Il est ainsi possible de s'en équiper respectivement à 499 € et 599 €. Plutôt intéressant donc.

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme, proposé dans ce cas précis au prix d'un milieu de gamme. Il embarque un superbe écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Coté hardware on retrouve d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou Exynos 990, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0.

On retrouve le système d'exploitation mobile Android 10. Pour la photo, un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.