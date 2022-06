80 Go à 10 € : le forfait 4G+ de SFR à petit prix

Les offres des opérateurs mobiles sont à prix mini en ce moment. C’est le moment d’en profiter pour changer de forfait. SFR casse le prix de son forfait 80 Go et le propose en ce moment à 10 euros par mois.

Après B&You et son forfait 100 Go à 10,99 euros, Sosh et son forfait 100 Go à 14,99 euros, voici une nouvelle offre de SFR. Ce forfait sans engagement avec une enveloppe de 80 Go d’internet en 4G+ est à 10 euros par mois pendant 12 mois, puis à 30 euros par mois.

Appels illimités vers fixes et mobiles et SMS/MMS illimités, 80 Go de data internet en 4G+ depuis la France métropolitaine mais aussi depuis les DOM, l’Europe, la Suisse et Andorre. Le forfait proposé par SFR est très intéressant avec son prix de 10 euros par mois la première année. Si le prix monte à 30 euros par mois à partir de la deuxième année, pas d’inquiétude. Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous pourrez changer de forfait sans souci au bout des 12 mois. Vous pourrez aussi changer de forfait quand vous souhaiterez passer sur un forfait 5G.

Au moment de la souscription du forfait, vous devrez également vous acquitter de 1 euro pour la carte SIM triple découpe ou une eSIM (si votre téléphone est compatible eSIM) et 10 euros de frais de mise en service.

Pour changer de forfait tout en gardant votre numéro de téléphone actuel, n’oubliez pas de renseigner votre numéro RIO quand vous remplirez tous les renseignements.

Pendant les soldes, les opérateurs proposent de nouvelles offres promotionnelles. N’hésitez pas à consulter notre article qui regroupe les meilleures offres du moment.