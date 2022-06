Forfait 100 Go à 14,99 € pendant les soldes Sosh

Votre forfait téléphonique vous coûte trop cher chaque mois ? Vous n’avez pas assez de data internet ? Pourquoi ne pas profiter des soldes pour changer et prendre un forfait moins cher et/ou qui propose une meilleure enveloppe de données internet ? Avec la portabilité du numéro, vous gardez même votre numéro actuel.

Après les soldes B&You et son forfait 100 Go à 10,99 euros, Sosh dégaine à son tour. Vous avez jusqu’au 4 juillet 2022 à 9h pour profiter de l’offre promotionnelle Sosh en série limitée, 100 Go pour 14,99 euros. Ce forfait est sans engagement et vous profiterez de la puissance du réseau mobile Orange.

Doté d’une enveloppe de data de 100 Go depuis la France métropolitaine et 20 Go depuis l’Europe et DOM, ce forfait Sosh vous permet d’utiliser le réseau 4G Orange. Vous avez aussi les appels, les SMS et les MMS illimités en France pour garder le lien avec votre famille et vos amis. Depuis l’Europe et DOM, vous bénéficiez également des appels et SMS/MMS illimités vers l’Hexagone.

Ce forfait fonctionne avec une carte SIM classique ou bien avec une eSIM si votre appareil est compatible.

Vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel ? Rien de plus simple, il vous suffit de suivre la procédure rapide pour recevoir votre numéro RIO et l’indiquer au moment de la souscription de l’abonnement Sosh.

