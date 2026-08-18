-66% sur le Realme 14 Pro+ : un zoom périscopique pour moins de 180 €

Le Realme 14 Pro+ avec 256 Go de stockage passe à seulement 179 €. À ce prix, il dispose d’un téléobjectif périscopique 3x et d’un écran OLED 120 Hz. Cette offre est proposée dans le cadre des promotions Back to School d’AliExpress.

Profiter de l’offre sur le Realme 14 Pro Plus

Le smartphone est d’abord affiché à 232 € sur AliExpress. Une fois le produit placé dans le panier, le code PHDFR33 vous permet de retrancher 33 € et fait descendre le prix à 199 €. Le paiement avec PayPal applique une seconde réduction de 20 €. Après le cumul des deux avantages, le Realme 14 Pro+ revient à 179 €.

Comparé à son prix de 529,99 € au lancement l’année dernière, cela représente une réduction de 66%. Vous économisez 350 € grâce à ce bon plan à l’occasion des promotions pré-rentrée d’AliExpress.

Un zoom optique 3x dans un smartphone à 179 €

Le zoom constitue l’un des principaux intérêts du Realme 14 Pro+ pour son prix. Le smartphone utilise un téléobjectif périscopique de 50 MP, avec zoom optique 3x. Son agrandissement ne dépend donc pas uniquement d’un zoom numérique. La stabilisation optique aide également à limiter les mouvements au moment de prendre la photo.

Le capteur principal du smartphone est un Sony IMX896 de 50 MP lui aussi et il est épaulé par un troisième capteur : un ultra grand-angle de 8 MP. Enfin, à l’avant, les selfies sont assurés par un capteur de 32 MP.

Le Realme 14 Pro+ dispose d’un écran OLED incurvé de 6,83 pouces, avec une définition de 2 800 x 1 272 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Snapdragon 7s Gen 3 qui propulse le smartphone n’est pas une puce haut de gamme, mais il offre suffisamment de puissance pour un usage quotidien fluide et pour jouer dans de bonnes conditions. Cette version dispose aussi de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Enfin, le Realme 14 Pro Plus possède une batterie de 5 260 mAh, compatible avec une charge rapide SuperVOOC de 80 W. Le smartphone profite enfin des certifications IP66, IP68 et IP69 contre l’eau et la poussière.