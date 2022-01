5G : Samsung et Qualcomm battent un nouveau record de vitesse à 8 Gb/s

Samsung a une nouvelle fois battu un record de vitesse sur un réseau 5G. La firme coréenne a atteint 8 Gb/s en téléchargement. Elle a pour cela utilisé une technique permettant de combiner différentes fréquences. Samsung a également utilisé un modem Snapdragon X65 de Qualcomm, composant qui équipe le Snapdragon 8 Gen 1. Ce record de vitesse a été enregistré dans les laboratoires texans de Samsung.

Plus encore que la 4G, la 5G est une technologie très complexe. Elle utilise plusieurs types de fréquences. Elle peut cohabiter avec la 4G. Mais elle est parfois seule. Elle permet les connexions multiples, bien sûr. Mais contrairement à la 4G, elle accepte qu’un même smartphone se connecte à une antenne simultanément en 4G et en 5G. Bien sûr, tous les modems ne sont pas tous capables de prendre en charge toutes les options offertes par la 5G. Notamment quand il s’agit des fréquences compatibles et du nombre de connexions simultanées.

Lire aussi – 5G : l’opérateur TIM obtient un débit de 5 Gb/s, record absolu en Europe

Le meilleur semble être le Snapdragon X65. Il s’agit d’un modem développé par Qualcomm (son petit nom vous aura certainement mis la puce à l’oreille). Ce composant a été présenté par Qualcomm en février 2021. Il y a donc bientôt un an. Mais il n’a toujours pas été intégré dans un smartphone. En effet, le Snadragon X65 sera proposé avec le Snapdragon 8 Gen 1, le processeur des téléphones haut de gamme de 2022, ou avec le Snapdragon 8cx Gen 3, le processeur des PC sous Windows ARM qui arriveront dans les prochains mois.

Samsung bat un record de vitesse en 5G avec le modem Snapdragon X65 de Qualcomm

Qualcomm annonçait en février dernier que le Snapdragon X65 était le premier modem 5G à pouvoir atteindre un débit de 10 Gb/s, une belle progression face aux 7 Gb/s offerts par son prédécesseur, le Snapdragon X60 (qui équipe les Snapdragon 888 et 888+). Et Samsung confirme en partie cette affirmation. Le géant coréen a réalisé un test technique avec le modem dans son laboratoire texan situé à Plano durant lequel une vitesse en téléchargement de 8,08Gb/s a été atteinte. Autant dire qu’il s’agit d’un nouveau record pour une voie descendante.

Pour se faire, le Snapdragon X65 a utilisé plusieurs technologies propres aux réseaux 5G avec lesquelles le composant est compatible. Tout d’abord, il s’agit d’un réseau StandAlone (SA). Il ne cohabite pas avec de la 4G. Ensuite, il utilise conjointement plusieurs bandes de fréquences. Des fréquences sous la barre des 6 GHz, mais aussi des fréquences millimétriques (mmWave). Puis, le modem utilise massivement la technologie MiMo (Multiple In, Multiple Out). Enfin, elle utilise une modulation d’amplitude en quadrature plus complexe, permettant de faire transiter beaucoup plus de données.

Notez que toutes ces techniques pour optimiser le débit en 5G ne sont pas disponibles sur les réseaux commerciaux de nos chers opérateurs. N’attendez donc pas atteindre un tel débit dès la sortie de boite de votre prochain smartphone haut de gamme (les tout prochains Xiaomi 12 ou OnePlus 10 Pro, par exemple). En outre, il s’agit d’un test en laboratoire et non en condition réelle. Mais il est possible que, dans quelques années, nous puissions bénéficier d’un débit approchant.

Source : Android Headlines