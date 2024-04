Orange met le paquet sur la télévision avec un nouveau décodeur WiFi 6 et une offre fibre avec TV 4K

Orange vient de mettre le paquet sur les nouveautés TV. Pour cause, l'opérateur lance simultanément un nouveau décodeur compatible Wi-Fi 6 ainsi qu'une offre fibre optique avec TV 4K. On fait le point ensemble.

Alors qu'Orange teste actuellement une application sous Android TV et tvOS pour proposer ses services TV sans nécessiter de décodeur, l'opérateur vient de prouver qu'il n'est pas encore prêt à abandonner les solutions matérielles.

Pour cause, l'entreprise a lancé ce 11 avril 2024 un tout nouveau décodeur TV. Il était temps diront certains, le dernier modèle datant mine de rien de 2018. Avec le Décodeur TV 6, Orange permet enfin à ses abonnés de découvrir les joies du Wi-Fi 6, pour une réception améliorée et une stabilité accrue pour les programmes TV et les films/séries en streaming. Dommage de ne pas avoir pousser le bouchon plus loin en proposant une compatibilité Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, mais on fera avec.

Orange fait passer son décodeur TV au Wi-Fi 6

Par ailleurs et contrairement au nouveau décodeur de l'opérateur lancé en Pologne, celui-ci n'est pas propulsé par Android TV contrairement à ce que l'on pouvait penser. Quid des autres améliorations ? Le Décodeur TV 6 est doté d'un processeur de dernière génération, tandis que la quantité de mémoire a été doublée selon les dires d'Orange. Concernant la qualité d'image et l'audio, l'appareil propose de la 4K HDR et une compatibilité Dolby Atmos. Sans surprise, les applications de plusieurs services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Paramount+ sont préinstallées sur l'appareil.

S'il faudra se passer d'une intégration de Google Assistant, le Décodeur TV 6 compense cette lacune avec la présence d'Alexa, l'assistant d'Amazon. Résultat, les utilisateurs pourront piloter leur appareil à la voix, sans avoir à utiliser leur télécommande. Bien entendu, le Décodeur TV 6 permet d'accéder à l'ensemble des services TV de l'opérateur :

soit plus de 300 chaînes

l'accès en option à plusieurs bouquets et aux services de SVOD/streaming

les offres Canal+

de la VOD

le Replay

mais aussi du jeu vidéo, des radios, Deezer et Youtube.

Le contrôle du direct est également de la partie, tout comme les enregistrements (plus de 300 heures selon les dires de l'entreprise).

Un décodeur écologique

Ajoutons enfin que le Décodeur TV 6 a été conçue dans une démarche éco-responsable. Certifié Footprint Progress par le Bureau Veritas, l'appareil affiche un impact carbone réduit de 41 % par rapport au précédent modèle. Des performances rendues possibles via l'utilisation de coques composées à 100 % de plastiques recyclés et recyclables (également amovibles pour une meilleure réparabilité), et une réduction de 70 % de la consommation électrique.

Pour les intéressés, le Décodeur TV 6 est fourni dans les offres Livebox Max Fibre et Livebox Max ADSL. Pour rappel, la formule Livebox Max Fibre comprend la Livebox 7 (compatible Wi-Fi 6E), le service Wifi Sérenité (expertise des services techniques Orange, jusqu'à 3 répéteurs offerts), d'une Airbox de 20 Go sur demande ou encore de la fonctionnalité Stop Pub pour bloquer les appels indésirables sur votre ligne fixe. Notez qu'il est possible de demander un seconde décodeur TV 6 (des frais d'activation de 10 € sont demandés). Cette offre est affichée à 34,99/mois durant les 6 premiers mois, puis 57,99 €/mois ensuite (engagement de 12 mois).

Orange lance sa 1re offre fibre avec TV 4K

Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Orange a également annoncé le lancement de l'offre Serie Spéciale Livebox Fibre + Smart TV. A l'image de Bouygues ou SFR, cette formule permet de bénéficier d'un abonnement fibre optique accompagné d'une Smart TV 4K. Pour l'occasion, l'opérateur s'est associé avec Samsung. Concrètement, cette offre comprend :

un téléviseur connecté Samsung à choisir parmi 8 modèles entre 43 et 65 pouces , à partir de 49 €

, à partir de 49 € un abonnement fibre optique facturé à 45,99 €/mois (engagement 24 mois) avec la Livebox 5 (jusqu'à 1 Gbit/s en débits descendants et 500 Mbit/s en débits ascendants)

(engagement 24 mois) avec la Livebox 5 (jusqu'à 1 Gbit/s en débits descendants et 500 Mbit/s en débits ascendants) jusqu'à 140 chaînes de TV incluses avec le décodeur Ultra HD 4K (sur demande)

Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM

Précisons que l'ensemble des TV proposées affiche une définition 4K et et dispose d'une compatibilité HDR 10+. L'application Orange est d'ailleurs préinstallée sur chacune d'entre elles “pour profiter d'une expérience de divertissement simple, complète et intuitive tout en bénéficiant du design, de la qualité d'image et des technologies Samsung”, assure Guillaume Rault, le vice-président de Samsung Electronics France.