Qualcomm dévoile le Snapdragon X60 : ce modem va faire exploser les débits 5G, jusqu’à 7,5 Gb/s !

Qualcomm annonce son troisième modem 5G : le Snapdragon X60. Successeur des Snapdragon X50 et X55, ce nouveau composant entend profiter de toutes les innovations attendues avec la 5G, notamment des débits bien au-dessus de ceux accessibles actuellement : 7,5 Gb/s en téléchargement. Les premiers smartphones équipés ne sont pas attendus avant la fin de l’année.

Puisque le MWC a été annulé, les entreprises qui devaient y présenter leurs produits doivent changer leur plan. Certains vont organiser des conférences de presse à une date ultérieure. D’autres vont s’appuyer sur YouTube pour officialiser leurs nouveaux smartphones. Et d’autres enfin vont simplement envoyer un communiqué de presse. Qualcomm est dans ce dernier cas.

Le fondeur américain a en effet annoncé aujourd’hui un nouveau composant : le Snapdragon X60. Il s’agit du troisième modem compatible 5G de Qualcomm, après le Snapdragon X50 et le Snapdragon X55. Et il s’agit surtout de la première solution prenant en charge toute la typologie de réseau 5G actuels et futurs. Standalone et Non-Standalone. Ondes millimétriques (mmWave) et fréquences classiques sous la barre des 6 GHz. Agrégation de porteuses. Voilà de premières bonnes nouvelles.

Des débits trois fois plus élevés

Mais ce n’est pas la seule. Car le Snapdragon X60, grâce à cette belle compatibilité, offre aussi de hautes performances. En download, le débit monte à 7,5 Gb/s. Et en upload, il monte à 3 Gb/s. Bien sûr, ces chiffres sont « théoriques ». Cela veut dire qu’en situation réelle, avec les interférences et les obstacles, le débit maximal est moins élevé (dans les deux sens). Mais il restera toujours meilleur que les précédents modems de Qualcomm (2,5 Gb/s théoriques en téléchargement pour le Snapdragon X55).

Le Snapdragon X60 est gravé en 5 nm. Il est le premier modem profitant d’une telle finesse de gravure. Il promet donc de meilleures performances pour une consommation énergétique moindre. Le Snapdragon X60 est évidemment rétrocompatible avec les précédents réseaux mobiles : LTE, 3G+, Edge et GSM. Les premières unités du modem arriveront chez les constructeurs partenaires avant la fin du premier trimestre 2020. Les premiers smartphones commerciaux ne sont cependant pas attendus avant le début d’année prochaine.