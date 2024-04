Orange lance une offre fibre pas cher et sans TV, avec quelques concessions

Orange propose une offre fibre au prix intéressant. Sans décodeur TV, elle ne vous permettra pas d'atteindre les débits les plus élevée, mais sera largement suffisante pour le streaming ou le jeu vidéo en ligne.



L'opérateur Orange fait parler de lui en ce moment. On apprend d'abord qu'il pourrait délaisser les décodeurs TV et les remplacer par une application mobile, et ensuite que l'opérateur prévoit le lancement d'un nouveau boitier TV sous Android. Au-delà de ces spéculations contradictoires, l'entreprise fait évoluer ses offres juste après avoir augmenté ses tarifs sur toute sa gamme Open, sans que les clients puissent y faire quoi que ce soit. L'arrivée d'une nouvelle formule fibre à bas prix est donc plutôt une bonne nouvelle.

En vous rendant sur le site d'Orange, vous verrez ainsi une offre intitulée Série Spéciale Just Livebox Fibre. Comme son nom le laisse penser, elle n'intègre pas de décodeur TV, ce qui explique aussi son positionnement tarifaire. Sous réserve d'éligibilité bien sûr, l'abonnement vous donne droit à la fibre avec un débit jusqu'à 400 Mbit/s en téléchargement et en envoi. C'est la Livebox 5 qui est à la manœuvre, un modèle assez ancien, d’autant que la Livebox 7 a été dévoilée en octobre dernier. Les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM sont inclus.

L'offre Just Fibre d'Orange propose un tarif intéressant, sans décodeur TV

L'offre Just Livebox Fibre vous engage pendant 12 mois et coûte 19,99 € par mois pendant 6 mois, puis 33,99 €. Les clients possédant un forfait mobile chez l'opérateur ne bénéficient pas de réduction supplémentaire. Si vous vous fichez d'avoir des centaines de chaînes TV (encore que vous pouvez toujours passer par Internet), c'est une proposition honnête. Mais ne comptez pas sur le Wi-Fi 6 par exemple, la Livebox 5 ne le prend pas en charge.

Notez qu'en parallèle, Orange baisse le prix de deux de ses offres fibre. L'abonnement Livebox Up passe ainsi de 33,99 € à 29,99 € par mois pendant six mois, tandis que le Livebox Max descend à 34,99 € par mois pendant 6 mois au lieu de 39,99 €. Dans les 2 cas, le tarif après la fin de la période promotionnelle ne change pas : 51,99 € et 57,99 € respectivement.