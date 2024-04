Orange et SFR s’intéressent à la 5G millimétrique, des tests sont en cours

L'Arcep vient tout juste de publier une carte interactive des expérimentations autour de la 5G actuellement menées en France. L'occasion de constater que SFR et Orange s'intéressent particulièrement aux ondes millimétriques.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, certaines bandes de la 5G restent encore inutilisées. C'est par exemple le cas des ondes millimétriques comme la bande 26 GHz. Pourtant, ce sont bien avec ces ondes que la 5G libèrera son plein potentiel en termes de débits. Pour cause, la 5G millimétrique (ou 5G mmv) promet théoriquement des vitesses 5 à 10 fois supérieures à ce qu'offre la 5G actuelle sur les bandes 3,5 GHz.

Malheureusement et contrairement à de nombreux pays européens, la France est relativement à la traîne dans le développement de la 5G millimétrique. Si près de 14 pays européens ont d'ores et déjà instauré cette technologie dans leurs infrastructures réseaux (l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie en font partie), ce n'est pas le cas de l'Hexagone. L'heure est toujours à l'expérimentation sur la bandes 26 GHz.

Orange et SFR expérimentent sur la 5G millimétrique

En effet, l'ARCEP a ouvert deux guichets d'expérimentations, l'un en bande 3,8-4 GHz et l'autre en bande 26 GHz. Ils permettent aux acteurs qui le souhaitent de tester “les technologies liées à la 5G ainsi que les nouveaux cas d'usage qu'elle permet” comme l'explique l'agence gouvernementale. Et justement, en mars 2024, l'ARCEP a mis à jour sa carte interactive des expérimentations autour de la 5G.

L'occasion pour les utilisateurs de découvrir quelles sont les études actuellement menées sur le territoire et surtout par qui. En l'occurrence, Orange mène par exemple des tests sur des services aux entreprises basées sur de la 5G privée (Cloud AWS) en région PACA, mais aussi en Bretagne sur la bande 3,9-4 GHz. Notez que l‘opérateur dirige également des essais sur la bande 26 GHz en IDF. C'est aussi le cas de SFR, qui a été autorisé à expérimenter sur ces fréquences en région parisienne jusqu'en juin 2024.

A Perpignan, l'IRT Saint Exupéry mène une expérimentation dans l'objectif de déployer une cellule 5G dans un TGV reliant Perpignan et Figueras en Espagne. Qualcomm mène aussi des études de cas en Bretagne sur les fréquences 3900-4000. Elles portent précisément sur “la connectivité 5G et fiabilité améliorée avec plusieurs cellules pour les cas d'utilisation verticaux de l'IoT industriel”. Du côté de Bouygues et Free, aucune expérimentation n'est actuellement menée sur les fréquences très haut débit de la 5G, à savoir la bande 26 GHz.