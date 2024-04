Orange va lancer un nouveau décodeur TV sous Android, préparez vous à encore plus de chaînes !

Orange prépare le lancement d'un nouveau décodeur TV fonctionnant sous Android TV. Ce choix marque un tournant vers des services plus ouverts, similaires à ceux offerts par Google TV. Cette évolution va apporter un réel changement par rapport aux précédentes approches de l'opérateur qui privilégiait ses propres systèmes.

Une fuite récente révèle qu'Orange est sur le point d'introduire un nouveau décodeur qui intégrera Android TV pour offrir une plateforme plus ouverte et personnalisable. Ce développement marque une évolution importante pour l'opérateur, qui, jusqu'à présent, favorisait des systèmes d'exploitation maison pour ses équipements. Le design compact et l'esthétique soignée du décodeur, en harmonie avec les dernières Livebox, signalent une mise à jour attendue depuis le précédent modèle qui date de 2018.

Ce décodeur n'est pas une nouveauté absolue dans l'écosystème d'Orange, une variante ayant déjà été lancée en Pologne. L'adoption d'Android TV signale un changement de cap qui va permettre une intégration plus large d'applications via le Google Play Store, comme des plateformes de streaming, des jeux et d'autres outils de divertissement. Ce choix technologique pourrait éventuellement offrir une interface similaire à Google TV, enrichissant ainsi l'offre de l'opérateur avec une variété de contenus et de services interactifs.

Une fuite dévoile que Orange prévoit le lancement d'un décodeur sous Android TV

La transition vers Android TV représente un pas en avant pour Orange qui va offrir à ses abonnés une possibilité d'accéder à un catalogue étendu de contenus numériques. Cela pourrait inclure, outre les chaînes télévisuelles traditionnelles, une multitude de services de streaming et d'applications disponibles sur le Google Play Store, potentiellement accompagnés de fonctionnalités propres à Google TV.

Les informations officielles concernant ce décodeur et ses capacités sont encore attendues. Avec ce lancement, Orange va donc au-delà d'une simple mise à jour de son équipement. Il pourrait offrir une solution intermédiaire pour les utilisateurs dont les téléviseurs ne supportent pas directement l'installation d'applications. Ce contexte prend une dimension particulière au regard des es récentes expérimentations, qui explorent la possibilité de remplacer son décodeur traditionnel par une application.